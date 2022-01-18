"Я так замерз сьогодні у школі": у Яремчі батьки учнів скаржаться на холод у класах

"Я так замерз сьогодні у школі": у Яремчі батьки учнів скаржаться на холод у класах

Батьки обурені і запевняють: у класах лише 10°C тепла.

У місті Яремче Івано-Франківської області деякі місцеві мешканці у соцмережах скаржаться на недостатнє опалення у школі. Батьки учнів запевняють, що через холод у навчальному закладі, їхні діти відмовляються відвідувати уроки.

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Відповідний допис у спільноті "Яремче Онлайн" опублікувала Віолета Сопівник.

"Дитина відмовляється ходити через холод, сидять в куртках і все одно холодно. Як вчитися в таких умовах? А попереду ще півтори місяці зими", - написала жінка.

За її словами, така ж ситуація з опаленням у навчальному закладі була перед зимовими канікулами.

"Майже не було дітей в класах саме з ції причини", - запевняє жінка.

скриншот / "Яремче Онлайн", Facebook

Тему опалення у коментарях підхопили й інші місцеві жителі, які також висловили невдоволення такою ситуацією у навчальному закладі. Батьки учнів молодших класів стверджують, що, зокрема, начебто у класах Яремчанського ліцею №1 лише 10°C тепла.

скриншот / "Яремче Онлайн", Facebook

Співчуваю в першу чергу діточкам, батькам (бо це здоровя дітей гроблять), бо ладу немає...Економлять на всьому. Я в цій школі відівчилася купа років назад, теж з 5 по 11 клас. В ці періоди відсиділа в курточці і хворіла разів 10 за увесь навчальний період.

З цієї самої причини я сьогодні не пустив до школи малого.

Сьогодні йшла по малу в школу і чула, як хлопчик казав мамі: "Я так замерз сьогодні в школі".

О, стабільність. Постійно так було.

Я підтримую батьків, рада що підняли це питання, воно дуже болісне. Температурний режим справді не відповідає нормі, я вважаю, що з цим питанням потрібно батькам звертатися до влади міста.

скриншот / "Яремче Онлайн", Facebook

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