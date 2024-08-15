"Я такого ніколи не відчувала": Харлан — про те, як відмовилася потиснути руку росіянці і що пережила потім

Ольга Харлан — легендарна шаблістка, яка у складі української команди здобула першу золоту медаль на Олімпіаді-2024 в Парижі, пригадала, як 27 липня 2023-го на старті особистого турніру на чемпіонаті світу з фехтування перемогла фехтувальницю з Росії під нейтральним статусом і відмовилася потиснути їй руку після поєдинку. Тоді українська спортсменка відчула хвилю підтримки від свого народу і шанувальників з усього світу та погроз від росіян.

Про це спортсменка розповіла в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua.

2023 року після того, як Харлан після переможного поєдинку відмовилася тиснути руку своїй суперниці з Росії, та понад 50 хвилин просиділа на доріжці вимагаючи дискваліфікації українки.

І Ольгу дійсно спершу дискваліфікували, а перемогу віддали росіянці.

Ольга Харлан пригадала про ці провокацію в інтерв’ю TSN.ua.

"Коли я тоді виходила на доріжку, я звісно розуміла ці всі ризики. Я розуміла, що вони (Міжнародний олімпійський комітет, міжнародні федерації — ред.) можуть це зробити, але я сподівалася, що вони цього не зроблять... Я також очікувала, що буде провокація", — сказала спортсменка.

Ольга Харлан погодилася із тим, що для привертання уваги до того, що вона не потиснула руку спортсменки з країни-агресорки (у фехтуванні це не просто жест, а завершення поєдинку, за правилами — ред), росіяни сплановали цю акцію проти неї.

"Вони знали, що я не буду тиснути руку. Вони знали, на що давити. Це було зрозуміло. Вони знали, як потім себе вести. Це було заплановано. Там не було навіть якогось моменту про виграш: що вона в мене виграє, піде далі тощо... Це було для того, щоби покарати", — сказала Харлан.

Але разом із тим, українка отримала неймовірну підтримку вболівальників. Після цієї історії в її Instagram додалося 100 тисяч підписників.

"Це було щось нереальне. Я тоакого ніколи не відчувала, навіть, коли вигравала олімпійське золото", — поділилася Харлан.

Погрози від росіян

Проте разом із підтримкою Ольга Харлан стикнулася із погрозами від росіян.

"В особисті повідомлення почали надходити багато погроз від росіян. Впродовж понад три тижні. Мої особисті дані (телефони, прописку, паспортні дані тощо) злили... Але я сприймала це все відсторонено, як частину того, що відбувається загалом. Я більше переймалася за батьків", — поділилася Харлан. .

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет закликав міжнародні федерації до "чутливості" під час проведення змагань між українськими атлетами та "нейтральними" представниками з Росії та Білорусі. І Харлан повернули можливість змагатися й відібратися на Олімпіаду а згодом правила були змінені й тепер від українців не вимагають потискати руки представникам країн-агресорів.

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