"Я те, що тебе призиває!": у Києві співробітник СБУ погрожував паркувальнику, який оформляв штраф (відео)

Журналіст Євген Плінський стверджує, що на кадрах фігурує співробітник СБУ Сергій Сахарчук.

У Києві співробітник СБУ погрожував паркувальнику, який оформляв штраф. Лунали обіцянки про мобілізацію.

Про це повідомляє Bankova Mail.

У Києві співробітник СБУ погрожував паркувальнику, який оформляв штраф

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Як випливає з оприлюднених кадрів, паркувальник виписував штраф Сахарчуку. Втім останній одразу почав погрожувати мобілізацією.

"Я думаю, що я тебе призву, б**ть, єб**на", - видав чоловік.

Щобільше, він почав простягати руки до паркувальника й намагатися вирвати з його рук телефон. Паркувальник поцікавився, хто такий цей чоловік, який дозволяє собі таку поведінку.

"Дядя, я те, що тебе призиває", - заявив він.

Супутниця Сухарчука

Супутниця Сахарчука почала цікавитися, чи на усі машини паркувальник виписав штраф. Розлючений чоловік продовжив зачіпати паркувальника. Натомість його попросили прибрати руки й спершу представитися.

"Іди сюди, на**й, єб****ще", - завершив співробітник СБУ.

Співробітник СБУ Сахарчук простягає руки до паркувальника

Раніше у Житомирській області під час сімейного конфлікту чоловік облив себе бензином і погрожував спалити себе і оселю. Він також стріляв у правоохоронців, які прибули на виклик.

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