"Я тебе туди не посилала": росіянка не захотіла забрати свого чоловіка-окупанта з війни в Україні

Жінка не захотіла зібрати довідки, які б могли звільнити її чоловіка від служби і повернути назад до РФ.

Російський військовий Віталій, який перебуває на окупованій частині Херсонської області, попросив дружину зібрати документи, які дадуть йому змогу втекти з війни в Україні додому. Утім жінка обурилася його проханням і відмовилася йому допомогти.

Про це повідомляє Інформаційний спротив з посиланням на перехоплену розмову окупанта.

Окупант попросив дружину написати до прокуратури і північного флоту, або з'їздити до Мурманська для того, щоб зібрати документи, що підтверджують, що у нього є напівінвалідність із діагнозом артрит 3-го ступеня.

"Дружина обурено відмовилася допомогти чоловікові у цьому питанні, аргументуючи, що "вона не відправляла його на війну до України". Запитала, чому командування не може зробити запит на документи. На що Віталій відповів, що на фронті командування поф*г на проблеми солдатів: "помер – списали, убили – списали, захворів – поф*г", - йдеться у повідомленні.

Росіянин пожалівся дружині, що вже звертався до командування з проханням написати запит щодо необхідних йому документів, але йому відмовили, бо "закінчився папір".

Нагадаємо, раніше в СБУ зазначили, що українські захисники влаштовують таке пекло окупантам, що ті мріють втекти з України радще на війну до Сирії. Про це свідчить телефонна розмова російського десантника з дружиною.

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