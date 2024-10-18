"Я тебе туди не посилав": підполковник ГУР розповів, як цивільні ставляться до ветеранів

У нашого населення здебільшого відсутня навіть мінімальна повага до людини, яка воювала, зазначив підполковник ГУР Андрій Савенко.
Ветерани вже зараз відчувають прояви класичного "я тебе туди не посилав". За декілька років учасники бойових дій чутимуть це дуже й дуже часто. Тому що у нашого населення здебільшого відсутня навіть мінімальна повага до людини, яка воювала.
Про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив підполковник ГУР Андрій Савенко, відповідаючи на запитання, чи існує у нашому суспільстві прірва між цивільними та військовими та як із нею працювати.
"Зрозуміло, є різні ветерани, які поводяться не дуже адекватно. Вони потребують психологічної підтримки та реабілітації. Проте коли перехожі тікають від чоловіка у формі, це просто жах. Інформаційна робота рашистів для нашого розколу дуже потужна. Є купа випадків зайвої жорстокості з боку представників ТЦК, але образ людини в пікселі має викликати аж ніяк не страх", – каже він.
Андрій Савенко наголошує, що до людей, які ризикували своїм життям заради спокійного життя в тилу, має бути нормальне ставлення: їх можна пропустити в черзі, їм варто просто подякувати.
"Суспільство має адаптуватися під потреби ветеранів, які побували в пеклі й бажають повернутися до повноцінного життя у мирній Україні", – підсумував він.
Нагадаємо, психологи попереджають про можливий сплеск стресових розладів після війни.
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