"Я тебе туди не посилав": підполковник ГУР розповів, як цивільні ставляться до ветеранів

Ветерани вже зараз відчувають прояви класичного "я тебе туди не посилав". За декілька років учасники бойових дій чутимуть це дуже й дуже часто. Тому що у нашого населення здебільшого відсутня навіть мінімальна повага до людини, яка воювала.

Про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив підполковник ГУР Андрій Савенко, відповідаючи на запитання, чи існує у нашому суспільстві прірва між цивільними та військовими та як із нею працювати.

"Зрозуміло, є різні ветерани, які поводяться не дуже адекватно. Вони потребують психологічної підтримки та реабілітації. Проте коли перехожі тікають від чоловіка у формі, це просто жах. Інформаційна робота рашистів для нашого розколу дуже потужна. Є купа випадків зайвої жорстокості з боку представників ТЦК, але образ людини в пікселі має викликати аж ніяк не страх", – каже він.

Андрій Савенко наголошує, що до людей, які ризикували своїм життям заради спокійного життя в тилу, має бути нормальне ставлення: їх можна пропустити в черзі, їм варто просто подякувати.

"Суспільство має адаптуватися під потреби ветеранів, які побували в пеклі й бажають повернутися до повноцінного життя у мирній Україні", – підсумував він.

Нагадаємо, психологи попереджають про можливий сплеск стресових розладів після війни.

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