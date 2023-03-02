Я тебе врятую: як правильно надати допомогу постраждалому в перші секунди після поранення

“Понеділок 10 жовтня. Все відбулося дуже швидко. Я зайшла до себе в кабінет. Тільки сіла в крісло. Переді мною – монітор комп’ютера. Я не чула ніяких звуків взагалі. Ніби кліпнула очима – і вже у мене на столі будівельне сміття. І двері розірвані, ніби папір”.

Олександра Кисельова була на роботі, коли в сусідній з її офісом будинок у місті Києві влучила російська ракета: “І я відчула на обличчі дискомфорт, так би мовити. Я торкнулася, подивилася і зрозуміла, що у мене все в крові. І мені моя колега сказала, що їй хочеться дістати шматок скла з мого обличчя”.

Жінці із закривавленим обличчям одній із перших почали надавати допомогу.

“Підійшов до мене хлопчина, – згадує Олександра. – Такий в однострої, красивий, юний, надає мені допомогу і говорить зі мною – мовляв, все буде добре. Саша забинтував мені голову. Але на обличчі був дуже глибокий поріз і одразу виступила кров. То він ще мене перебинтував. Ох, я така була красуня!”

Тоді волонтер Олександр Мирошніченко став рятівником для пані Олександри.

Сьогодні ми продовжуємо збагачувати вас знаннями про те, як врятувати життя під час війни.

Покрокову інструкцію домедичної допомоги надає Іван Ніколєнко, керівник напряму тактичної медицини БФ “Солом'янські котики”.

Перше, про що ви маєте пам’ятати, намагаючись допомогти іншому – це власна безпека.

“Коли ми наближаємося до постраждалих, ми завчасно маємо піклуватися про власну безпеку. Тобто треба оглянути приміщення або місце, в якому ми знаходимося. Аби оцінити, чи взагалі ми можемо наблизитися. Паралельно з цим ми можемо вдягати рукавички, телефонувати в “швидку”. Коли ми наблизилися до постраждалого, маємо звернути увагу на те, чи є якісь очевидні масивні кровотечі. Якщо є, одразу працюємо з ними – накладаємо турнікети, тампонуємо поранення (гіперпосилання на попередню статтю). Якщо не бачимо, то переходимо до пошуку цих кровотеч. Шукаємо спочатку у вузлових місцях. Наприклад, на шиї. Заводимо руку під неї, перевіряємо пальцями шкіру постраждалого, аби побачити, чи є на рукавичках кров, чи немає”.

“І таку саму маніпуляцію далі проводимо з усіма кінцівками і вузлами постраждалого. Перевіряємо плечі, пахви. І кожен раз дивимося на свої руки. Далі пах, сідниці, промежина. Глибоко заводимо руку під постраждалого, бо нам треба впевнитися, що ніяких кровотеч нема. І тепер можемо переходити на кінцівки. Промацуємо їх невеликими ділянками. І кожен раз дивимося на свої руки, щоби побачити чи не побачити кров на них. Можемо навіть у взуття трошки залізти і перевірити, чи немає поранення”.

“Якщо людина притомна, говорить із вами, навіть нехай і дуже нецензурно висловлюється, це дає нам багато інформації. Розпитайте, що вона відчуває і де саме. Якщо вона говорить, це значить, що у неї принаймні зараз прохідні дихальні шляхи, що у неї достатньо кровопостачання в мозку, і мозок може підтримувати цю свідомість. І це добре, бо принаймні поки що не відбулося загрозливої життю кровотечі, і в мозку достатньо крові. Якщо він з нами не говорить, цілком вірогідно, що це через поранення, що він втратив багато крові. Тож можуть бути інші поранення – не тільки зовнішні, але й внутрішні. І ми можемо підозрювати, що в нього можуть бути непрохідні дихальні шляхи”.

Перше, що треба зробити, якщо людина без свідомості – перевірити дихальні шляхи.

“Один з основних способів – це спосіб закидання голови, підняття підборіддя. Коли ми одну руку кладемо на лоба, другою тиснемо на тверду частину підборіддя і тягнемо його догори. В такому положенні, коли у нас підборіддя на рівні носа, ми можемо розраховувати на те, шо дихальні шляхи прохідні. І важливо пам'ятати про те, що тримати щелепу важливо: якщо ми підтягуємо щелепу, то ми тримаємо дихальні шляхи прохідними. Тільки тепер ми можемо нахилитися до постраждалого і зробити прийом “бачу-чую-відчуваю”, щоб дійсно перевірити наявність дихання. Нахиляємося до постраждалого і слухаємо, чи він дихає”.

“Слухати треба не менше 10 секунд, бо за ці 10 секунд нормальне дихання від двох до чотирьох вдихів-видихів означатиме, що постраждалий глибоко, добре дихає. Також бачимо, чи піднімається грудна клітина постраждалого, переконуємося, чи чуємо дихання з носа, чи відчуваємо тепло своєю щокою. Не треба підносити до рота скло телефона, не треба підносити, наприклад, ложки. Якщо людина в судомах, не треба намагатися вставити їй щось до рота, не треба намагатися відкривати цей рот насильно. Коли ми впевнилися, що всі кровотечі, які ми знайшли, контрольовані, тобто зупинені, коли ми впевнилися, що постраждалий, наприклад, лише непритомний від поранень, то тоді ми можемо перевернути його в стабільне бокове положення. Для цього треба ближню руку відкласти вбік – впевнитися, шо там немає сторонніх предметів, які би могли травмувати постраждалого. Дальню руку треба взяти в замочок і підкласти під щоку постраждалого”.

“Ногу його зігнути в коліні і підсунути до сідниці. І тоді в нас є дуже простий важіль, за який зручно тягнути. Тягнемо на себе, і постраждалий обережно вкладається на землю”.

“Далі треба вивести ногу, вкласти лікоть на землю, розправити трошки дихальні шляхи, аби рот постраждалого дивився вниз і були прохідні дихальні шляхи. В такому положенні ми будемо регулярно переоцінювати стан постраждалого. Фактично в цивільних умовах нам треба кожну хвилину перевіряти, чи постраждалий все ще дихає. І якщо він не дихає, то ми будемо переходити до серцево-легеневої реанімації. Якщо він дихає, все чудово, ми можемо ще попіклуватися про гіпортермію – загорнути його в термоковдру або іншими засобами зберігати його тепло”.

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Пам'ятайте, надавати допомогу може не одна людина.

“Вам знадобиться допомога, і треба вміти просити про неї. Перш за все ми викликаємо “швидку”. І паралельно можемо просити у людей, які поряд із нами, щось принести, щось подати, потримати, знайти інших поранених”.

А ще у пригоді може стати ваша особиста аптечка. Втім, нею потрібно вміти користуватися.

“Якщо ви хочете мати правильно зібрану аптечку і застосовувати її, ви маєте пройти навчання. Нюанс – аптечка не може бути дешевою, на жаль. Якщо ви хочете якісні засоби для себе, то базова аптечка, яка визначена наказом Міністерства охорони здоров'я, коштує в районі 80, а краще 120 доларів. Не може турнікет коштувати 150-300 гривень, не може оклюзійна наліпка коштувати 100 гривень. Тому де б ви не купували складники для своїх аптечок, будь ласка, не ведіться на знижки, не намагайтеся зекономити на чужому, а головне – на своєму житті”.

Отже, що повинно бути у сучасній аптечці українця.

“Це турнікети. Вони є різних форм і розмірів. Але який би у вас не був, він не може бути дешевим, бо є чіткий перелік турнікетів, визначених комітетом тактичної медицини, які точно рекомендовані до застосування, точно працюють, зупиняють кровотечі і є безпечними для постраждалих. Далі – бинти гемостатичні для зупинки кровотечі з місць, де фізично неможливо накласти турнікет. Бандажі – для того, щоби примотати ці бинти. Або, наприклад, зупинити некритичні кровотечі. Спеціальні оклюзійні наліпки для того, щоб заклеїти всі поранення грудної клітки, аби всередину не потрапляло повітря. Термоковдри. Картки поранених. Кілька пар рукавичок, бажано нітрилових, щоб вони захищали нас від крові, блювоти, слини, сечі постраждалих. Матеріал рукавичок важливий, аби ми самі були в безпеці, навіть коли на вулиці холодно. Бажано, аби вони були таких кольорів, щоб на них було видно кров, щоб ми могли виявляти кровотечі. Також ножиці спеціальні атравматичні, якими ми можемо різати одяг на постраждалому, щоб дістатися до поранення. Вони з такими загнутими тупими кінцями. Аптечка не займає багато місця, тому дуже раджу носити її при собі та вміти ними користуватися. Тоді ви зможете врятувати тих, хто є навколо вас”.