"Я тебе зараз в**бу": у Хмельницькому новий конфлікт ТЦК з перехожим – що кажуть у військкоматі

У Хмельницькому працівники ТЦК погрожували чоловіку, якого зупинили для перевірки документів, за те, що він знімав дії військкомів на відео.

Відповідний ролик з'явився у Мережі.

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На кадрах видно, як один з працівників військкомату вимагає, аби його не знімали та намагається забрати телефон у чоловіка. При цьому працівник ТЦК нецензурно ображав громадянина.

"Що ти боїшся. Не п*зди. Чого ти знімаєш на відео. Я тебе ще в*бу зараз. Ти зараз тут получиш п*зди і ляжеш тут. Бо ти – д*біл. Хто ти такий, що маєш право знімати. В чому я стою? Чи ти в очі ї**шся", – емоційно говорив працівник ТЦК у відповідь на пояснення громадянина, що він маж право фіксувати на відео дії військкомів.

Потім військком запитав, де працює громадянин, і заявив "Будеш в армії служити, а не в IT-компанії. Будеш оператором БпЛА".

"Я тебе зараз в**бу": у Хмельницькому – новий скандал із працівниками ТЦК

Реакція Хмельницького ТЦК

Хмельницький обласний ТЦК та СП призначив службову перевірку щодо можливих протиправних дій своїх підлеглих.

"Мережею Інтернет поширюється відео, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним чоловіком та громадянином у військовій формі. Командування Хмельницького ОТЦК та СП здійснює заходи, щодо встановлення обставин даного випадку. Призначено службову перевірку", – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що це далеко не перший випадок свавілля працівників ТЦК на Хмельниччині.

Минулого місяця у Хмельницькій області працівники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні до військкомату. В ТЦК запевнили, що з боку військовослужбовців тоді не було вчинено жодних протиправних дій.

А у липні 2023 року Мережею теж поширилося відео, на якому працівники ТЦК увірвалися до будинку і погрожували зламати ногу чоловіку.

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