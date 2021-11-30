"Я тебе знайду і пристрелю": чоловік в Мережі розсилав правоохоронцям Харкова повідомлення з погрозами

"Я тебе знайду і пристрелю": чоловік в Мережі розсилав правоохоронцям Харкова повідомлення з погрозами

Чоловіка затримали правоохоронці.

Правоохоронці Харківської області встановили особу чоловіка, який "спеціалізувався" на розсиланні їм погроз.Аноніма затримали.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

Так, правоохоронці Харкоівщини отримували смс-повідомлення з погрозами.

"Я тебе знайду і пристрелю на х**", - такі фрази містяться у текстах повідомлень.

Внутрішня безпека Нацполіції спільно зі слідчими поліції викрила зловмисника. Ним виявився 48-річний житель одного із міст Київської області.

За місцем мешкання чоловіка правоохоронці провели санкціонований обшук. Виявлено і вилучено мобільний телефон зловмисника, "чорнові" записи з іменами "фейкових" акаунтів та паролями доступу.

"В історії переписки чоловіка збереглися вищезазначені смс-повідомлення співробітникам поліції та держслужбовцям, але пояснити мету своїх вчинків він не зміг. Остаточну правову кваліфікацію діям викритої особи буде надано згодом", - зазначили у поліції.

За цим фактом слідчі ГУНП Харківщини внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.345 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Теребовлянській ТГ Тернопільської області 30-річний чоловік шантажував 16-річну дівчину та відправив її друзям інтимні фото.

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