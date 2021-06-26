"Я тобі дам 300 євро!": на Буковині батько випускника облив викладачку фекаліями (відео)

"Я тобі дам 300 євро!": на Буковині батько випускника облив викладачку фекаліями (відео)

Чоловік нібито висловив свою громадянську позицію стосовно вимаганню хабарів у навчальних закладах.

У Чернівецькій області спалахнув скандал. Батько одного із випускників медичного вишу облив фекаліями викладачку нібито через побори, пишуть очевидці.

Відео інциденту оприлюднив місцевий телеграм-канал "ХЧ".

Як ідеться у повідомленні, інцидент трапився після святкування із нагоди вручення дипломів.

"Це тобі за сина. Вкрала чотири роки життя його. Це тобі за сина, гівно оце, за його диплом. Я тобі дам 300 євро!", – кричить знервований чоловік.

До нас потрапило відео, судячи з якого, батько одного з студентів висловив свою громадянську позицію стосовно вимаганню хабарів в навчальних закладах. Подія відбулась вчора на врученні дипломів в одному з медичних ВУЗів в Чернівецькій області. Опубликовано Alexey Holyk Суббота, 26 июня 2021 г.

Як повідомляє molbuk.ua, згодом викладачка, яку облив нечистотами чоловік, звернулася до поліції

"Відкрили кримінальне провадження за статтею 296, частина 2 – хуліганство", – розповіли у пресслужбі Головного управління Національної поліції.

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