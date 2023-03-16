“Я тут дітей виховала, за них цій країні не буде соромно”. Україна роками рятувала біженців – тепер вони допомагають Україні

Ніно – біженка з Грузії. 30 років тому російські війська перетворили життя в її рідній Абхазії на пекло.

“Один раз тікала від війни, але вдруге я не збираюся, не дочекаються росіяни, – каже грузинка Ніно Азріані, яка наразі живе в Києві. – У мене брат в Гаграх жив, в полоні був вісім місяців. І ми не знали, чи він живий”.

Через розбомблені лікарні та катастрофічний брак ліків Ніно втратила чотиримісячну доньку: “Довелося жити без світла, без нічого взагалі. Те, що ми переживаємо зараз, ми переживал і тоді. Лікарні працювали без електрики. Наша дівчинка захворіла, температура піднялася. Ми приїхали в лікарню, але там не змогли збити температуру, не змогли врятувати. Ми поховали доньку, але не в Абхазії, а в горах Сванетії”.

На якийсь час Ніно з чоловіком довелось переїхати до Києва. Тут у подружжя народився хлопчик. Дочекавшись “перемир’я”, молода сім’я повернулася до Грузії. Але там їх вдруге заскочила війна.

“Ми тоді не змогли повернутися до Києва, бо літаки вже не літали, потяги не їздили, – згадує Ніно. – Знову немає світла, немає медикаментів. І в сина теж піднялася температура, ми поїхали в районний центр. Але необхідних ліків не було – не врятували. Свою другу дитину я поховала там же, в горах. Ненависть до росіян була такою, що я аж дихати не могла. Памʼятаю, я стояла з дитиною на руках та кричала: “За що? Кому ми заважаємо?”. В такому стані ти не лише проклясти готовий – ти ладен вбивати”.

Втративши все, Ніно з чоловіком вирішили розпочати нове життя в мирній Україні. Вижити в голодні дев’яності біженцям допомагали небайдужі українці.

“Коли ми приїхали, нас баба Маша зустріла, царство їй небесне. Бачила, що я вагітна ходжу, та все казала: не переживай, ми допоможемо, – з теплом згадує Ніно. – В неї дочка в Америці жила, і вона каже мені: “Будеш мені за доньку. Я зараз свою попрошу, аби вона звідти речі прислала”. І вона прислала! На той час це були якісь дитячі бодіки, які в нас не продавалися. І для мене це була фантастика, я така щаслива ходила! Адже не в грошах щастя. В такі моменти допомагають навіть слова, які дають надію на те, що життя триває. Мені допомогла доброта наших українських знайомих. Всі дуже людяно до нас ставилися”.

Щоб звести кінці з кінцями, Ніно торгувала на базарі. Доки одного дня не наважилася відкрити власний ресторан: “Готувати ми почали в 2000-му році. Одна добра жінка тоді нам сказала: “Як же ви смачно готуєте, вам саме час щось відкрити!”. На той час в Києві було два заклади грузинської кухні, третіми були ми. На сьогоднішній день наша в кухня в Україні доступна всім, навіть українці відкривають ресторани грузинської кухні”.

Сьогодні Ніно відома столична рестораторка. Вона керує трьома закладами грузинської кухні та допомагає українським дитбудинкам.

“Це і фрукти були, і памперси, і смаколики – всього було багато, – каже про допомогу від Ніно Інга Гречка, заступниця директора Білоцерківського дитячого будинку. – Але те, що вразило найбільше, – серце цієї людини. Тому що Ніно добра, чуйна. Дуже велика вдячність за добрі серця, які приїжджають у наш дитячий заклад, бо ми цього потребуємо”.

“Завдяки українському народові ми лишилися тут, ми розвиваємося, ростемо, – дякує навзаєм Ніно. – Я тут дітей виховала, розумних, хороших, за них цій країні не буде соромно. І я пишаюся тим, що досягла цього”.

“На кінець 2022 року в Україні зареєстровано близько 1,5 тисячі біженців і близько тисячі осіб, які мають право на додатковий захист”, – наводить статистику Олексій Позняк, співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ.

“Найбільше в нас громадян Афганістану, досить численні групи громадян країн Закавказзя – це Грузія, Вірменія, Азербайджан. І чимало громадян Росії, це переважно чеченці”.

“Я пишаюсь Ніно, це дуже сильна людина, яка пережила великі втрати”, – каже Інга Гречка.

“Але Ніно не загубила себе як людина. І тепер вона приїжджає до наших дітей. допомагає їм. Тобто, ця людина знаходить в собі сили, віру, крокує впевнено по життю”.

“За мною переїхали мама з татом, старша сестра, брат. Збудували дім, жили в достатку. І через 18 років знов довелося оце все пережити, – зітхає Ніно. – Моя онука тоді спала, прибігла невістка в паніці, син питає: “Мамо, невже знову війна?”. Діти плачуть, донька вагітна, маля на руках, у сестри троє онучок. Ну що, війна – треба рятуватися. Історія повторюється: все, що ми вже пережили колись, зараз переживають наші діти. У троюрідного брата сина в армію призвали, він звільняв Ізюм. Ці дні були для нас каторгою… А зараз зять воює. Вони обоє – це діти, яких ми колись увозили від війни, коли їм було 5-6 рочків. І от вони виросли – і пішли воювати. Чому? За що?”

Та цього разу Ніно вирішила більше не тікати від війни. Її заклади продовжують працювати попри обстріли та відсутність світла. Вони демонструють ворогу: ми – незламні!

“Доброта перемагає. І ми маємо перемогти, бо на нашому боці правда, – не має сумніву Ніно. – Ми віримо, що і Абхазію повернемо, і Україна обовʼязково переможе. Це священна земля, українці чудові люди. Вони повернуться і допоможуть країні стати на ноги. Якщо ми всі допоможемо один одному, країна відродиться”.