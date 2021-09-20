"Я вам зараз голову відріжу": у Кривому Розі чоловік в супермаркеті накинувся з ножами на консультанта

"Я вам зараз голову відріжу": у Кривому Розі чоловік в супермаркеті накинувся з ножами на консультанта

Громадянину не сподобалося обслуговування в магазині.

У Кривому Розі місцевому мешканцю не сподобалося обслуговування в супермаркеті, він з сумки дістав два кухонні ножі і намагався накинутися на консультанта.

Про це написали в телеграм-каналі Vereshit.

Як стало відомо, подія трапилася в одному з супермаркетів, що розташований в торгово-розважальному центрі. Чоловікові не сподобалася консультація менеджера. Тому громадянин вийняв з сумки два кухонні ножі і накинувся на працівника магазину зі словами: "Я вам зараз голову відріжу".

Крім того, він стверджував, що є ветераном АТО і має проблеми з психікою.

Заспокоїли ж чоловіка аж ніяк не працівники ТРЦ, а нібито офіцер у відставці, який проходить повз. Буяна згодом затримали правоохоронці.

Нагадаємо, що у Харкові невідомі потрощили авто швидкої, водій якої вийшов допомогти бригаді винести хворого для госпіталізації.

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