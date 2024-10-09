“Я вас не боюсь”: мер Дніпра Філатов заявив про тиск через раптову смерть свого колишнього заступника

Міський голова Дніпра Борис Філатов у день похорону свого колишнього заступника Михайла Лисенка, який раптово помер, заявив про тиск з боку правоохоронних органів на місцеве самоврядування.

У своєму дописі в соцмережі Facebook він стверджує, що його товариша “фактично вбили так звані правоохоронці — своїми безкінечним переслідуванням, обшуками та цькуванням”.

“За останні декілька тижнів проти дніпровської міської ради розгорнуто безпрецедентну компанію зі знищення місцевого самоврядування. Десятки кримінальних справ, сотні обшуків, численні арешти. Все це свавілля якимось чином дивно збігається з жахливою інформаційною компанією по дискредитації працівників та депутатів”, - наголосив Борис Філатов.

Міський голова Дніпра запевняє, що усі звинувачені посадовці нададуть "вичерпні та публічні пояснення" на звинувачення, та додав, що “перевертні в погонах фальсифікують докази, проводять слідчі дії без ухвал суду та підробляють експертизи”.

За його словами, для дискредитації місцевої влади готується нова кримінальна справа — стосовно придбання квадроциклів для армії: для їхньої закупівлі оголосили тендер, де одна з компаній запропонувала найнижчу ціну, а кожен із придбаних квадроциклів зараз на фронті — “допомагає хлопцям виконувати бойові завдання”.

"Якщо ви, такі блискучі правоохоронці, вважаєте, що можете зробити краще за нас, то зробіть. Перерахуйте війську хоча б свою зарплату — так, як перераховую я. Або розкажіть, що ви самі привезли для фронту. Що зробили особисто ви?" — прокоментував Філатов.

Мер Дніпра заявив, що міська влада через безкінечне цькування вже не може придбати ані дрони, ані РЕБи. Ба більше, за його словами, скоро в місті не залишиться жодного професійного керівника, який зможе виїхати на місце ракетного удару, бо всі вони або відсторонені, або взагалі заарештовані.

“Якщо так триватиме надалі, то вже прокурори зі слідчими будуть вести міське господарство, ліквідовувати наслідки обстрілів та готувати місто до опалювального сезону”, - сказав він.

Борис Філатов нагадав, що перед виборами 2020 року проти мерії було відкрито 300 кримінальних справ, однак жодна з них, за його словами, не завершилася обвинувальним вироком.

“Браві хлопці, може ви підете воювати? Чи навпаки — очолите міське господарство та будете опікуватися всім, аж до перекачування лайна по трубах? Замість того, аби бігати табунами з автоматами та жахати жінок-бухгалтерок. Дивіться, я вас не боюсь. Бо єдине, що ви можете зі мною зробити — це звести в могилу. Як Михайла Лисенка. Тож можете спробувати”, - підсумував міський голова Дніпра.

Нагадаємо, влітку цього року у Дніпрі декілька днів розшукували активіста та керівника профспілки автоперевізників Михайла Тонконогого. Інформація про його зникнення правоохоронцям надійшла від матері чоловіка. Згодом стало відомо, що його тіло знайшли з вогнепальним пораненням.

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