"Я вас порву та посаджу": в аеропорту ОАЕ туриста з України на добу затримала поліція через скаргу жінки

"Я вас порву та посаджу": в аеропорту ОАЕ туриста з України на добу затримала поліція через скаргу жінки

Чоловіка добу тримали в поліцейському відділку.

В Об’єднаних Арабських Еміратах поліція на добу затримала українця, який летів на відпочинок у Дубай. Це сталось через те, що одна із пасажирок звинуватила його в насильстві.

Про це пише Оbozrevatel з посиланням на друга затриманого Олександра Логачова.

Чоловік розповів, що подружжя разом із своїми двома дітьми та його сином летіли на відпочинок в ОАЕ. Він ж очікував їх в аеропорту. Жінка, яка сиділа поруч із дітьми була невдоволеною, хоча чоловік переконує, що неповнолітні добре поводились. Також жінка нібито не пропускала дружину його друга до дітей та обзивала подружжя "бидлом" і "чм*шниками".

"Ви що думаєте, що якщо у вас діти, то у вас прав більше? Я вам усе доведу. Я жінка, у мене прав ще більше. Я вас усіх посаджу і порву", - цитує слова жінки Олександр Логачов.

Чоловік стверджує, що його друг нібито випадково спиною зачепив жінку. Після цього вона нібито заявила, що "я вам таке влаштую".

В аеропорту Абу-Дабі жінка звернулась до поліції через насильство і ті затримали українця. Чоловіка добу тримали в поліцейському відділку. При цьому поліція ОАЕ нібито переконувала жінку мирно вирішити конфлікт, але та відмовлялась. Українця відпустили тільки після втручання місцевих адвокатів.

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