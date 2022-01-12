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"Я вас порву та посаджу": в аеропорту ОАЕ туриста з України на добу затримала поліція через скаргу жінки

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"Я вас порву та посаджу": в аеропорту ОАЕ туриста з України на добу затримала поліція через скаргу жінки

Associated Press

Чоловіка добу тримали в поліцейському відділку.

В Об’єднаних Арабських Еміратах поліція на добу затримала українця, який летів на відпочинок у Дубай. Це сталось через те, що одна із пасажирок звинуватила його в насильстві. 

Про це пише Оbozrevatel з посиланням на друга затриманого Олександра Логачова. 

Чоловік розповів, що подружжя разом із своїми двома дітьми та його сином летіли на відпочинок в ОАЕ. Він ж очікував їх в аеропорту. Жінка, яка сиділа поруч із дітьми була невдоволеною, хоча чоловік переконує, що неповнолітні добре поводились. Також жінка нібито не пропускала дружину його друга до дітей та обзивала подружжя "бидлом" і "чм*шниками". 

"Ви що думаєте, що якщо у вас діти, то у вас прав більше? Я вам усе доведу. Я жінка, у мене прав ще більше. Я вас усіх посаджу і порву", - цитує слова жінки Олександр Логачов. 

Чоловік стверджує, що його друг нібито випадково спиною зачепив жінку. Після цього вона нібито заявила, що "я вам таке влаштую". 

В аеропорту Абу-Дабі жінка звернулась до поліції через насильство і ті затримали українця. Чоловіка добу тримали в поліцейському відділку. При цьому поліція ОАЕ нібито переконувала жінку мирно вирішити конфлікт, але та відмовлялась. Українця відпустили тільки після втручання місцевих адвокатів. 

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