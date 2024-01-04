"Я вас всіх буду х****ть!": син екссудді з Вінниці записав відео, в яких погрожує працівникам ТЦК

Син колишньої судді з Вінниці Алли Чезганової – Дмитро Чезганов записав скандальні відео, в яких, зокрема, стріляє з пістолета, наспівуючи російську пісню. Щобільше, юнак пригрозив працівникам ТЦК.

Про це пише "Військовий кур'єр".

Син екссудді з Вінниці записав відео, в яких погрожує працівникам ТЦК

Хоче мільярд, танки й літаки

У своїх соцмережах Дмитро опублікував відео, на якому він під гітару розповідає про те, що йому байдуже на СБУ, МВС та ВРУ. Зокрема, тричі молодик "послав" Зеленського.

"Дайте мені мільярд, буду його захищать. А чужі захищать я не буду. І в повєсткє напишіть: "рота Кошового і Пікало", ну а єслі нєт – то заваліть є**ло", – склав не дуже талановитого вірша син судді.

Він також попросив 10 танків і 5 літаків, а як ні, мовляв, усі "в прольоті". ТЦК та поліцейським він пригрозив кастетом.

Раніше колишня позаштатна радниця Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Алла Мартинюк, яка не є кадровим офіцером і відповідає за нагородження Героїв, в одному з інтерв'ю зробила низку скандальних заяв щодо мобілізації в Україні.

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