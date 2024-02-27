"Я вийшов на свободу": Пашинський заявив, що за нього внесли заставу

Екснардеп Сергій Пашинський повідомив 27 лютого, що за нього внесли заставу і він вийшов з СІЗО на волю. Екснардеп підозрюється в у незаконному привласненні та продажі нафтопродуктів.

Про це Пашинський написав у Мережі.

Політик повідомив, шо 27 лютого підприємства-члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України внесли за нього повну заставу.

"Я вийшов на свободу. Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу для мене по фейкових звинуваченнях. Я відпрацюю кожну копійку і доб’юся повернення цих коштів", – йдеться в заяві Пашинського.

Він вказав, що повертається до виконання своїх обов’язків.

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Екснардеп додав, що також подав заяву "про злочин щодо фальсифікації нібито моїх "розмов".

Нагадаємо, 26 лютого Вищий антикорупційний суд взяв Пашинського під варту до 25 квітня з альтернативою застави у розмірі 272 млн грн.

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В середині лютого правоохоронці оголосили Пашинському та його бізнес-партнерові підозру в незаконному привласненні конфіскованих державою нафтопродуктів, які призначалися для ЗСУ, і завдаванні державі майже 1 млрд грн збитків.

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