“Я впевнена, що обвинувачений втече”: дружина загиблого про масовий розстріл АТОвців на Житомирщині

В найгучніший справі про масове вбивство АТОвців, яка прогриміла на всю країну до масштабного вторгнення російських військ, з’явились нові подробиці.

Наприкінці травня 2020 року в селі Новоселиця Житомирської області під час риболовлі було вбито сімох чоловіків, одному вдалось врятуватись. За підозрою в скоєнні цього масового вбивства правоохоронці затримали 59-річного місцевого мешканця, вихідця з Росії, Анатолія Захаренка.

Як стало відомо зараз, незважаючи на те, що розгляд справи тягнеться півтора року, сторона потерпілих припускає, що винесення вироку значно затягується.

Про нові подробиці справи дізнавався спеціальний кореспондент ТСН.ua.

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Обвинуваченого у розстрілі 7 АТОВців відпустили додому

“Зараз Анатолій Захаренко перебуває під домашнім арештом (з кінця липня, – ред.) через стан здоров’я. На останньому засіданні він виступав лежачи. Станом на цей день досліджені тільки документи обвинувачення, не допитаний ще один експерт. Крім цього, у нас є питання до слідства, до того, як воно було проведене, було знайдено багато нестикувань. Захаренко жалкує, що таке трапилось. Але, підкреслюю, що є інформація про те, що не він здійснив перший постріл”, – зазначив адвокат підозрюваного Андрій Циганков.

В свою чергу, рідні розстріляних кажуть, що існує високий ризик того, що обвинувачений, перебуваючи під домашнім арештом, може втекти.

“В мене є 100% впевненість, що він втече. Це його основна ціль. Захаренко не сподівається на виправдувальний вирок. Вирок відтягується, хоча ми вважали, що він буде до нового року (2022, – ред.). Майже кожного разу все зривалося, кожні два місяці розглядалась міра запобіжного заходу, але водночас влаштовувався цирк з викликом “швидкої”. Тобто, тією стороною була обрана така стратегія. Прокурор і адвокат потерпілих заявили про бажання переходити до дебатів і вироку, так як допит експерта фактично неможливий через те, що засідання по суті зриваються стороною захисту обвинуваченого”, - розповіла нам дружина одного з загиблих Інна Вульчин.

Фото надано Інною Вульчин - дружиною одного з загиблих

Вона також додала, що повномасштабна війна, яку розв’язала Росія проти України, теж вплинула на хід справи.

“Потім було заявлено, що у Захаренка поперек болить, потім щось інше. Таким чином суд дотисли, і той відправив його під домашній арешт”, - зазначила Вульчин.

Родичі загиблих обурюються

За її словами, те, що Захаренко вийшов з СІЗО, і у неї, і у інших родичів загиблих викликало велике обурення.

“Навіть не підберу слова. Не очікували, що його, обвинуваченого в такому тяжкому злочині, можуть відправити під домашній арешт. Наступне засідання заплановане на 8 серпня, але чи буде там Захаренко, чи він вже втік – це невідомо. До речі, в суді Захаренко жодного разу не сказав, що він жалкує про те, що сталось. Крім того, захист обвинуваченого просив суд відправити Захаренка воювати, але, коли не вийшло, то обвинуваченому знову стало погано настільки, що неможливо було проводити засідання. Тобто, вони хотіли скористатися цією можливістю, щоб Захаренко вийшов з СІЗО”, - резюмує Інна.

Як ми з’ясували, в Новоселиці станом на вечір 2 серпня місцеві мешканці кажуть, що Захаренко не втік.

“Наскільки мені відомо, він не втік, а святкував міцними напоями те, що суд дуже неочікувано для всіх відпустив його”, - розповів нам один з мешканців, який мешкає недалеко від Захаренка.

Нагадаємо, що підозрюваному Анатолію Захаренку загрожує довічне увязнення.

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