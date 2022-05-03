"Я впевнений у кожному - від солдата до генерала": генерал-лейтенант Сергій Наєв про героїзм українських захисників

"Я впевнений у кожному - від солдата до генерала": генерал-лейтенант Сергій Наєв про героїзм українських захисників

Командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв з робочою поїздкою відвідав підрозділи, що боронять позиції на території Луганської та Донецької областей.

За його словами, зараз на Донбасі ЗСУ героїчно стримують атаки російських окупантів. Обстановка є складною, але контролюється Збройними Силами України.

Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю, яке записала пресслужба Командування об'єднаних сил ЗСУ.

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"Противник щодня намагається штурмувати наші оборонні рубежі батальйонними тактичними групами. Свій наступ ворог підтримує авіаційними та ракетними ударами, вогнем реактивних систем залпового вогню, артилерійським вогнем усіх калібрів та мінометами", – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Також командувач сил оборони відзначив героїзм та професіоналізм українських воїнів.

"Під час перебування у районах Донецької та Луганської областей я переконався у чисельних подвигах наших військовослужбовців. Їх ратна служба дуже важка та пов’язана з прямою небезпекою для власного життя і здоров’я. Але я впевнений у кожному – від солдата до генерала, які на своєму місці виконують завдання щодо стримування ворожої агресії", – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він додав, що герої - всі солдати, сержанти, командири взводів, рот, батальйонів та бригад, які стримують наступ ворога та відбивають атаки.

"Відповідна робота щодо посилення кожного угруповання на загрозливих напрямках триває щодня. Обстановка є складною, але контролюється Збройними Силами України. Ми виконуємо те, що належить, – підсумував генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Нагадаємо, що втрати російських окупантів в Україні перевалили за 24 тисячі осіб. Станом на 3 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали близько 24,2 тисячі осіб. Дані уточнюються.

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