"Я втомився очікувати пропозицій": Зеленський пригрозив кадровими рішеннями – деталі

Український глава Володимир Зеленський заявив про підготовку нових питань щодо фінансової стійкості держави. Зокрема йдеться про ціни на ліки.

Про це президент сказав під час свого вечірнього звернення 5 лютого.

"Треба підтримати фінансову стійкість кожної української сімʼї, усіх наших громадян. Багато в чому це стосується цінових питань, зокрема на життєво важливі речі, такі як ліки. Те, що роблять із цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо", – зазначив він.

Зеленський наголосив, що цінова політика – відповідальність уряду, зокрема міністра охорони здоровʼя, а також Антимонопольного комітету.

"Сьогодні провів із ними нараду, і я втомився чекати відповідних пропозицій. Часу небагато. Все, що треба зробити, цілком зрозуміло. Потрібні конкретні кроки, конкретні рішення, які дозволять зробити більш доступним захист здоровʼя наших людей. Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові рішення", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше економіст Олег Пендзин пояснив причини зростання цін на продукти в Україні. За його словами, це не межа.

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