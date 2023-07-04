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"Я вже не Паша "Мерседес", а "Тесла": митрополит Лебідь побідкався через електронний браслет – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
1 хв
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"Я вже не Паша "Мерседес", а "Тесла": митрополит Лебідь побідкався через електронний браслет – відео

Митрополит Павло Лебідь побідкався через електронний браслет. / Фото: ТСН.ua

Днями суд продовжив запобіжний захід для митрополита Павла Лебідя.

Солом’янський суд міста Києва 30 червня продовжив запобіжний захід для екснамісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла (Лебідя). Він перебуватиме під домашнім арештом упродовж двох місяців. 

У Мережі з'явилося відео, як під час судового засідання митрополит Павло вчергове пожалівся, що він повинен носити електронний браслет на нозі і назвав себе "Теслою".

Лебідь заявив, що через журналістів змушений сидіти на підзарядці з електронним браслетом.

"Я вже не Паша "Мерседес", я вже "Тесла", завдяки вам", – заявив митрополит.

Нагадаємо, митрополита УПЦ Московського патріархату Павла Лебідя підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі, а також виправданні російського нападу на Україну. Солом’янський суд Києва подовжив йому запобіжний захід – Лебідь перебуватиме під домашнім арештом.

Тепер не "Мерседес", а "Тесла": митрополит Лебідь побідкався через електронний браслет

Тепер не "Мерседес", а "Тесла": митрополит Лебідь побідкався через електронний браслет

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Дата публікації
Перегляди
105
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