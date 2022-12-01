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Я його зліпила з того, що було: бійці ЗСУ показали "аналоговнєт"-начинку збитого російського БпЛА "Орлан" (відео)

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
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Я його зліпила з того, що було: бійці ЗСУ показали "аналоговнєт"-начинку збитого російського БпЛА "Орлан" (відео)

Фото: 128 бригада ЗСУ

ЗСУ здивувалися запчастинам, які використовують росіяни для виготовлення БпЛА "Орлан".

Бійці ЗСУ збентежилися запчастинам, які побачили у збитому ними розхваленого безпілотника "Орлан". Там виявили запчастини від бензопилки, пластикові кришки та залишки радіо "Маяк".

Відео "аналоговнєт"-начинки" безпілотника українські захисники виклали в Мережу.

"Чудо руської техніки - "Орлан". Трохи не долетів. Дивіться, пробка з пляшки, ноу хау - нові технології. Мотор від бензокоси - ось шморгалка. Радіо деталі від радіо "Маяк". Так... 21 століття", - коментує боєць ЗСУ.

Нагадаємо, що для скеровування ракет на територію України РФ використовує власну розробку ГЛОНАСС, яка є аналогом GPS. Її робота залежить від мікрочипів, які виробляють іноземні компанії. В ГУР Міноборони повідомили, що Росія скуповує мікрочипи завдяки численним підставним компаніям та дистриб’юторам. 

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Дата публікації
Перегляди
1255
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