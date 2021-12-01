"Я за свою дитину вб'ю": у Черкаській області жінка відлупцювала школяра, бо в її доньку влучили сніжкою

"Я за свою дитину вб'ю": у Черкаській області жінка відлупцювала школяра, бо в її доньку влучили сніжкою

Жінка сплатить штраф та компенсацію потерпілому.

У м. Шпола Черкаської області засудили жінку, яка побила школяра, бо подумала, що він влучив сніжкою у її доньку.

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Про це йдеться у вироку Шполянського районного суду Черкаської області.

За даними суду, жінка напала на школяра, бо у її доньку влучили сніжкою. Вона била учня по обличчю, у вухо та в губу. У неповнолітнього діагностували струс мозку, рану верхньої губи та травму на переніссі.

Підозрювана під час судового засідання заявила, що не вважає себе винною та перепросила у підлітка та його батьків. Жінка додала, що все сталось 8 лютого 2021 року, коли вона готувала обід додому повернулась її донька, яка була заплаканою та сказала, що її сніжкою вдарили хлопці. Тоді жінка вибігла на вулицю, де побачила компанію підлітків. Коли вона запитала, хто з хлопців вдарив її доньку, усі розбіглись. Тоді вона наздогнала потерпілого. І за її словами, не била його, просто він нібито послизнувся та травмувався. Коли її донька розповіла, що потерпілий її не ображав, а це робили інші хлопці, жінка перепросила неї.

Потерпілий розповів, що в той день він вийшов зі школи. Поруч хлопці грались в сніжки, проте запевнив, що він дівчат не ображав. Раптово він побачив жінку, яка була агресивною та накинулась на нього, оскільки інші хлопці розбіглись. Після того, як жінка побила його, він прийшов додому та все розповів батькам. Свідок потерпілого підтвердив ці слова та додав, що вони із друзями були на вулиці, як вибігла невідома жінка, яка кричала: "Я за свою дитину уб`ю". Усі розбіглись, і вона наздогнала потерпілого та вдарила його. Інший школяр зізнався, що це він влучив сніжкою у доньку відповідачки, проте він перепросив, а коли побачив агресивну жінку, то втік.

Суд визнав жінку винною та присудив їй 1700 грн штрафу. Також вона повинна сплатити потерпілому 7228,20 грн моральної та матеріальної компенсацій.

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