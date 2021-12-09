"Я за тримання під вартою": дружина водія фури, якого підозрюють у ДТП під Черніговом, в якій загинуло 13 людей

"Я за тримання під вартою": дружина водія фури, якого підозрюють у ДТП під Черніговом, в якій загинуло 13 людей

Жінка розповіла, що її чоловік в ДТП також отримав травми.

Дружина водія фури, якого підозрюють у ДТП, в якій загинуло 13 людей, розповіла, що вона не проти того запобіжного заходу, який обрав суд. Жінка додає, що її чоловік в тяжкому психологічному стані і вона побоюється, що він може вчинити самогубство.

Також читайте Смертельна ДТП під Черніговом: водія вантажівки заарештували на два місяці

Про це вона сказала 9 грудня після засідання Новозаводського районного суду, повідомляє "Суспільне".

За словами жінки, її чоловік також отримав травми, проте лікарі не говорять їй про те, який стан здоров'я у підозрюваного в смертельній ДТП.

"Знаєте, те, що прийняли запобіжний захід – я за тримання під вартою, бо я боюся, щоб він собі нічого не зробив, бо в нього дуже важкий психологічний стан. Він і психологічно, і фізично ніякий", - розповіла дружина водія вантажівки.

Жінка додає, що після ДТП чоловіка вона побачила лише на судовому засіданні. Також вона стверджує, що не можна у всьому звинувачувати водія вантажівки.

"Він винний тільки, що живий залишився. А людям горе. Люди добрі, нам теж горе! У вас по одному, по два трупи, а в нас 13. І ще невідомо, скільки помре. А вони всі на нас, вони не просто на водієві, вони на нашій сім’ї, на родичах, на знайомих", – розповіла дружина водія фури.

Також жінка запевняє, що її чоловік був відповідальним водієм, який стежив за технічним станом вантажівки.

Нагадаємо, 7 грудня внаслідок зіткнення вантажівки з пасажирським мікроавтобусом на трасі Н-27 Чернігів - Грем'яч біля с. Брусилів 13 осіб загинули, семеро травмувалися. Постраждалі госпіталізовані до чернігівських лікарень. В області оголосили день жалоби за загиблими. Наразі ця ДТП є наймасштабнішою за кількістю жертв у цьому році.

Читайте також: