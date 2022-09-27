"Я зараз їду додому, в розташуванні немає ні ліжок, ні*уя": в РФ мобілізовані в казармах сплять на підлозі (відео)

Майбутні вояки вирушили до навчальних цекнтрів, втім, умови, де розміщують "мобіків", відверто шокують.

Відео як росіяни просто сплять в розташуваннях на підлозі виклав один із мобілізованих.

"Я зараз їду додому... У нас в розташуванні немає ні ліжок, ні*уя нема", - говорить росіянин.

На кадрах чоловік йде коридором казарми, де його та інших призовників розмістили. Він повідомляє, що ліжок в розташуванні немає зовсім, тож мобілізовані змушені спати на підлозі.

В доказ своїх слів він показує, як чоловіки лежать на долівці в усіх казармах - ліжка немає жодного.

Через таке скотське ставлення окупант погрожує повернутися додому.

"Я за Батьківщину прийшов. Я х*й тут залишуся. Це відео для того, щоб не сказали, який я поганий", - резюмував окупант.

Нагадаємо, що відео з російської казарми, де мобілізованих росіян інструктують щодо самостійного забезпечення себе всім необхідним, виклали у вільний доступ. На відео інструкторка з медицини надає поради майбутнім солдатам, що саме їм потрібно купити, а що краще попросити у рідних. Йдеться про бинти, джгути, перекис водню і навіть гігієнічні прокладки та тампони.

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