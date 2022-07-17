"Я жінку вбив, а хлопці похвалили": окупант зізнається сестрі, як позбавляв життя мирних жителів в Україні

Так, один із окупантів зізнається сестрі у вбивствах українців.

Аудіо виклали на каналі ГУР Міноборони.

Російський окупант телефоном розповів сестрі, що перевівся до артилерійського підрозділу, бо батальйон, в якому він служив раніше, розбили ЗСУ.

"З 300 людей залишилося 15. Я серед тих, що вижили. За ніч 50 наших танків спалили. Уяви, 50 танків за ніч. З лісу нас вибили", - розповідає окупант.

Він зізнається сестрі, що вбивав мирних жителів. так окупант розповів, що він застрелив місцеву жінку, яка, за його словами, була навідницею.

"Вона почала втікати, а я в неї вистрілив Хлопці мене за це похвалили, сказали, що правильно з такими. Он один на колінах просив, щоб я його не вбивав, а я в нього вистрілив", - говорить окупант.

Нагадаємо, що протягом минулої доби російські окупанти завдали 22 удари по оселям та цивільній інфраструктурі. Є жертви серед мирного населення.