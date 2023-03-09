"Я жонатий": військові показали зворушливе фото важкопораненого бійця з медикинею під Бахмутом

На знімку - військовий, якого щойно поранило під час спроби росіян штурмувати українські позиції.

Медикиня стабілізаційного пункту під Бахмутом Інна Муцук каже журналістам про важкопораненого бійця: "Дивіться, він мені моргає!". Тоді напівпритомний військовий із крапельницею та кисневою маскою на обличчі знаходить у собі сили підняти руку з обручкою на безіменному пальці та сказати "Я жонатий!".

Зворушливе фото зробила пресофіцерка 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Ірина Рибакова.

Авторка знімку розповіла, що лікарка почервоніла після слів пораненого, а Бахмутський медичний стабілізаційний пункт в цю ж секунду залився сміхом. Медикиня працює в лікарні швидкої допомоги в Києві, а під Бахмутом волонтерить з літа 2022 року.

"Інну відпускають до нас у такі собі відрядження. Як волонтерка, вона місяцями допомагає на стабпункті. І, хоч це дуже непроста робота, важка і фізично, і морально, у медиків трапляються й такі веселі випадки. Ми б’ємося, Бахмут тримається, життя триває", - розповіла пресофіцерка.

Нагадаємо, українські захисники в Бахмуті мають вільний час лише на якийсь мінімальний сон, приведення озброєння та техніки в бойовий стан - і знову в бій. У бійців заклинюють автомати від кількості пострілів.

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