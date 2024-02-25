"Я знаходжусь в позитиві від відповіді партнерів": Зеленський про надання далекобійних ATACMS

Володимир Зеленський натякнув на позитивне рішення щодо надання Україні далекобійних ATACMS дальністю 300 км, за допомогою яких можна буде завдавати ударів вглиб Росії.

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість надання Україні ракет ATACMS радіусу 300 км.

Про це глава держави сказав сьогодні, 25 лютого, на пресконференції.

"Я знаходжусь в позитиві після нещодавної відповіді наших партнерів щодо цієї зброї (ред. ATACMS з дальністю 300 км)", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вперше підтвердив використання ATACMS на фронті 17 жовтня 2023 року. Проте це ракети меншого радіусу дії.

Також повідомлялося, що Україна може отримати від США сотні ракет ATACMS, які планували утилізувати.

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