"Я знав календар": Арестович пояснив свою фразу-мем про "два-три тижні"

Арестович назвав нову причину, навіщо говорив про "два-три тижні". Проте у Мережі зауважили, що у квітні минулого року він говорив зовсім інше.

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував мем про закінчення війни за "два-три тижні". Він відповів, чи дійсно брехав на початку повномасштабного вторгнення, щоб заспокоїти населення.

Про це Арестович розповів в інтерв'ю блогерці Анні Олицькій.

Ексрадник ОП запевнив, що насправді не брехав, коли говорив про "два-три тижні", адже на той час нібито "був членом Стамбульської переговорної групи".

"Одна з найбільших претензій до мене, що я нібито спеціально брехав, щоб заспокоїти. Знамениті два-три тижні народилися з того, що я був членом Стамбульської переговорної групи. Я знав, що за два-три тижні буде зустріч в Стамбулі і вона має припинити війну. А потім зустріч Зеленського і Путіна. Це було вирішено, календар існував, розумієте. Я знав, що я казав. Це не тому, що я заспокоював брехнею", – пояснив Арестович.

На його думку, тоді, у березні 2022-го могло бути примирення, проте події пішли за іншим сценарієм.

"Потім я обмовився, якщо ви пам'ятаєте, і сказав, що ця війна буде до 2035 року. Я маю на увазі не лише російсько-українська, а серія війн у світі, де Україна буде так чи інакше під впливом цих війн. Я сказав правду – боже, яка паніка була. Я спитав тоді: вам "два-три тижні" чи правду? Хоча "два-три" тижні теж були правдою. Я точно знав календар Стамбульської зустрічі. Все йшло до примирення", – заявив Арестович.

Зауважимо, що у квітні 2023 року він зовсім інакше пояснював, навіщо говорив про закінчення війни "за два-три тижні". Тоді він визнав, що говорив це, аби "заспокоїти суспільство".

"Потрібно було втримати країну, щоб надірвана волосинка, на якій все висіла, тряслася і розгойдувалася, не обірвався. У мене був вибір: "два-три тижні" або мільйони з дахом, що з’їхав, провалилися в паніку, що біжать із шаленими очима, десятки тисяч інфарктів та інсультів, країна, що втратила здатність до опору.



Я зробив свій вибір. Коли скінчиться війна, мине час, найрозумніші ще оцінять ці "два-три тижні", – зазначав у квітні Арестович.

Нагадаємо, що скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович після відходу з ОП з кожним місяцем ставав дедалі активніше критикувати чинну владу. Тепер разом із критикою української влади Арестович дедалі частіше робить проросійські заяви.

1 листопада 2023 року він повідомив, що має намір висуватися у президенти України. Громадяни відреагували на таку заяву мемами.