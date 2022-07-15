"Я знаю цю дівчинку": Олена Зеленська опублікувала відео із загиблою у Вінниці 4-річною Лізою

Сьогодні з жахом ми побачили фото перекинутого дитячого візочка з Вінниці.

Про це у Facebook написала перша леді України Олена Зеленська.

А потім, читаючи новини, я усвідомила, що знаю цю дівчинку. Знала… Маленька Ліза загинула сьогодні від російської ракети. Я не буду зараз писати всі слова, які дуже хотілося б сказати тим, хто її вбив. Я напишу вам про неї.

Ми познайомилися з цією чудовою дівчинкою під час запису відео до різдвяних свят. Світла, щира, радісна дитина, яка зростала в любові. Маленька бешкетниця тоді встигла розмалювати за пів години фарбами не тільки себе, свою святкову суконьку, а й усіх інших дітей, мене, операторів і режисера…

Подивіться на неї живу, будь ласка. Плачу разом з її близькими.

Нагадаємо, 14 липня російські війська трьома ракетами "Калібр" вдарили по центру Вінниці. Внаслідок атаки загинули 22 людей, троє з них – діти. Ще близько 90 осіб зазнали поранень і кілька десятків зникли безвісти. На місці ударів триває рятувальна операція.

Читайте також:

Внаслідок обстрілу Вінниці загинули десятки людей, серед них троє дітей - звернення Зеленського за 14 липня