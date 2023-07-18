Яблучний, медовий, горіховий: коли 2023 року в Україні святкують Спаса, дати за новим календарем

Щороку в Україні святкують особливий період "Спасівку". Це яблучний, медовий та горіховий Спаси, які пов'язані з освяченням продуктів. Якого числа будемо святкувати цього року? Чи зміниться щось з новим календарем?

"Спасівка" — серія церковних свят, яка починається з Маковія і закінчується так званий Горіховим Спасом, який завжди припадає після свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Коли Яблучний, Медовий та Горіховий Спаси 2023 року

Від 1 вересня 2023 року Україна переходить на святкування церковних свят за новим календарем. Але цього року всі Спаси ми будемо все ще святкувати по-старому. Тобто:

Медовий Спас (Маковія) — 14 серпня 2023 року;

(Маковія) — 14 серпня 2023 року; Яблучний Спас — 19 серпня 2023 року;

— 19 серпня 2023 року; Горіховий Спас — 29 серпня 2023 року.

Починаючи від 2024 року всі ці дати будуть змінені. До цього варто підготуватися заздалегідь. Так Медовий Спас будемо святкувати 1 серпня 2024 року, Яблучний Спас 6 серпня 2024 року, Горіховий Спас 16 серпня 2024 року.

Головні традиції "Спасівки"

Маковія 2023 року або Медовий Спас — це початок Успенського посту, який триває два тижні. Цього дня заведено випікати печиво з медового тіста, інші десерти з меду, слідкувати за бджільництвом. В давнину вважалося, що мед на Маковея цілющий. Його вживали для лікування різноманітних хвороб.

Яблучний Спас — це завжди похід до церкви, де під час святкового богослужіння освячують яблука та інші фрукти. Потім з них обов'язково печуть пиріжки та іншу випічку. Вся родина традиційно збирається за столом, насолоджується смачними десертами.

Горіховий Спас — завершує "Спасівку". Цього дня вже не діють правила Успенського посту, тому віряни можуть їсти будь-які страви за бажанням (якщо це не середа або п'ятниця). В давнину на Горіхового Спаса випікали святковий хліб, який освячували в церкві, а потім ним пригощали кожного члена родини, щоб ніхто не хворів.

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