Яблучний, Медовий та Горіховий Спас 2022: коли ці важливі християнські свята, які традиції існують

Наприкінці літа православні віряни святкують кілька важливих свят. Коли Яблучний, Медовий та Горіховий Спас 2022 року? Читайте про дату і традиції в матеріалі ТСН.ua.

Медовий Спас 2022: коли святкують, основні традиції

Медовий Спас також називають "Мокрий" або "Маковея". Святкують його традиційно 14 серпня, коли починається Успенський піст. Серед наших предків існувала традиція, що саме з цього часу вже можна починати збирати мед. Саме тому свято і назвали "Медовим Спасом". Вживали його в їжу лише після того, як освятили в церкві.

Ще одна назва свята, "Маковій", також з'явилася не випадково. В другій половині серпня починали збирати на полях мак. А в храмах обов'язково освячували воду з водойм. Тому Медовий Спас також називають "Мокрий".

На 14 серпня господині пекли пиріг з маком, робили букети з польових квітів, а потім несли їх в церкву і освячували. Букети після цього не викидали, адже вони ставали оберегами. Вірили, що освячені польові квіти захищають від нещасть всіх членів сім'ї. А шматочок пирога з маком допомагав захиститися від хвороб на весь рік.

Коли Яблучний Спас 2022 року: які традиції існують

Коли Яблучний Спас 2022? / Фото: pixabay.com

Яблучний Спас, який в народі ще називають "Другим" або "Великим", святкують через 5 днів, а саме - 19 серпня. Також на цю дату припадає велике православне свято - Преображення Господнє.

Чому дата називається "Яблучний Спас"? Все дуже просто - в цей період селяни починали збирати урожай яблук, груш та інших фруктів, щоб заготовити їх на зиму. Їсти їх дозволялося лише після освячення в церкві. Згодом варили з фруктів компоти, варення, пекли смачні пироги. Також на Яблучний Спас освячували цілющі трави, овочі, мед, горіхи.

Горіховий Спас 2022: якого числа святкують і як

Горіховий Спас 2022: коли та як святкують? / Фото: Pexels

Горіховий Спас - останнє велике церковне свято влітку - святкують 29 серпня. В народі в нього було дуже багато назв: "Полотняний Спас", "Хлібний Спас", "Спас на полотні", "Малий Спас", "Холодний Спас".

З кінця серпня селяни починали заготовлювати на зиму горіхи, а також сіяли озимину. В цю дату господині пекли пироги з горіхами, освячували їх в церкві, а потім пригощали рідних та знайомих. Існували й різноманітні народні повір'я. Наприклад, наші предки вірили, якщо людина випадково знайде чи купить подвійний горішок - наступного року її чекає удача та успіхи в фінансовому плані.