Ядерна зброя може перетворитися на воєнний пережиток: академік назвав умови 

За певних умов ядерна зброя перетвориться на воєнний рудимент.

Про це сказав академік, першим віцепрезидент НАН України, голова Наглядової ради Українського інституту безпекових досліджень Володимир Горбулін в інтерв’ю "Укрінформу".

Він зазначає, що тривалий час українські наука та оборонно-промисловий комплекс працювали на Китай в межах проєктів ВТС: Україна допомагала у створенні навіть систем управління для авіаносців і військово-транспортних літаків. Під час російсько-української війни відбувалося зближення Китаю з РФ в усіх сферах, включаючи військову.

"Велика війна РФ проти України, серед іншого, обумовила розділення світу, і ми де-факто опинилися з КНР у різних таборах. Однак діалог не припинився. Показовим став епізод, коли Путін оголосив про наміри внести зміни у ядерну доктрину, які дозволили б використовувати ядерну зброю у відповідь на атаки неядерних держав із застосуванням конвенційного озброєння. Китай, можливо неочікувано для декого, виступив у спільній заяві із ще 11-ма державами із застереженням від застосування ядерної зброї. Немає сумніву, що застереження адресувалися диктатору у Кремлі. Для нас це свідчення необхідності продовження діалогу – навіть тоді, коли комусь це здається безнадійною справою", - переконаний академік.

Він погоджується з думкою відомого американського історика Тімоті Снайдера, що постачаючи Україні зброю, США допомогли українцям зменшити ймовірність ядерної війни.

Снайдер натякнув, що в разі перемоги України і світу у конвенційній війні, домінування ядерної зброї може стати історичним фрагментом минулого. Але побоювання західних лідерів не дозволили Україні виконати цю унікальну історичну місію, зауважує Володимир Горбулін.

"І все ж, війна ще не завершена, й існують умови, коли завдяки новітнім технологіям ядерна зброя все ж таки перетвориться на воєнний рудимент, ядерна ера піде у історію. Ці умови пов’язані із розвитком сучасних технологій дальнього перехоплення носіїв ядерних боєголовок – на випередження, коли небезпека ураження ядерних ракет на території володаря цієї зброї дорівнюватиме небезпеці країни, на яку спрямовуватиметься атака. Напрацювання у створенні такої зброї вже є, і вони дають сподівання щодо остаточної нейтралізації ядерної ідеології. Особливо на тлі недолугого поводження з небезпечною для людства зброєю – маю на увазі знакове, а можливо й епохальне самознищення улюбленої іграшки Путіна – ракети "Сармат", - наголосив академік.

Нагадаємо, лідер КНДР заявив про прискорені кроки, щоб стати "ядерною наддержавою".

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