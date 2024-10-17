Ядерну зброю позначили як можливу політичну мету для України — експерт

Докори з боку Заходу щодо поставленої Україною дилеми “НАТО або ядерна зброя” нічим не аргументовані.

Військовий аналітик та колишній радник міністра оборони України Олексій Копитько не вважає чимось поганим те, що ядерну зброю позначили як можливу політичну мету для України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, за умови національного консенсусу та послідовного вкладення зусиль Україна точно зможе це завдання вирішити.

Водночас Копитько зауважив, що докори з боку Заходу щодо поставленої Україною дилеми “НАТО або ядерна зброя” нічим не аргументовані.

“У НАТО не можна, ядерної зброї не можна, можна лише героїчно вмерти – це дуже неприваблива модель”, – наголосив він.

Олексій Копитько вважає, що тепер питання української ядерної зброї стане частиною політичної дискусії поза межами України.

“І знаєте, що найдраматичніше для партнерів? Якщо Україна програє і виникне підконтрольне Росії утворення, воно аж бігом стане номінально ядерним за допомогою Москви. Тобто мова вже давно не про нашу країну. Ядерного джина з пляшки випустили. Щоб його контролювати, потрібні адекватні дії”, – наголосив експерт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Євроради у Брюсселі в четвер, 17 жовтня, заявив, що безпеку України може забезпечити або членство в НАТО, або ядерна зброя.

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