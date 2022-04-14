Яхти, квартири, земельні ділянки, паркомісця і авто: суд наклав арешт на майно Медведчука і Марченко

Раніше суд уже арештував яхту та інше нерухоме майно Медведчука.
За поданням ДБР та ОГП суд арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна сім’ї Медведчуків.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Учора, 13 квітня, Личаківський райсуд Львова арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна народного депутата України Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
Серед арештованого: 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта.
Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Віктор Медведчук чи його дружина.
Раніше суд уже арештував яхту та інше нерухоме майно Медведчука.
Нагадаємо, нардепа, голову ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у держзраді.
12 квітня 2022 року Віктора Медведчука затримали правоохоронці, коли той у формі ЗСУ намагався втекти з України.
аніше радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що наприкінці лютого Віктор Медведчук втік із-під домашнього арешту.
Читайте також:
- Хутро, золото і ностальгія за "совком": журналісти показали маєток Медведчука на Закарпатті (фото)
- Медведчуку змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання у справі про держзраду
- "Це один з етапів боротьби": Медведчук прокоментував подовження домашнього арешту
- Справа кума Путіна: які козирі можуть бути у Медведчука