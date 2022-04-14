Яхти, квартири, земельні ділянки, паркомісця і авто: суд наклав арешт на майно Медведчука і Марченко

Раніше суд уже арештував яхту та інше нерухоме майно Медведчука.

За поданням ДБР та ОГП суд арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна сім’ї Медведчуків.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Учора, 13 квітня, Личаківський райсуд Львова арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна народного депутата України Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Серед арештованого: 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта.

Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Віктор Медведчук чи його дружина.

Раніше суд уже арештував яхту та інше нерухоме майно Медведчука.

Нагадаємо, нардепа, голову ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у держзраді.

12 квітня 2022 року Віктора Медведчука затримали правоохоронці, коли той у формі ЗСУ намагався втекти з України.

аніше радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що наприкінці лютого Віктор Медведчук втік із-під домашнього арешту.

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