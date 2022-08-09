"Як 10 Чорнобильських зон відчуження": у Міндовкілля оцінили наслідки ймовірної катастрофи на ЗАЕС

Наслідки аварії на Запорізькій АЕС можуть бути вдесятеро потужніші, ніж 1986 року на Чорнобильській АЕС.

Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства.

Про це радниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Лала Тарапакіна повідомила в Мережі.

Вона зазначила, що для того, аби оцінити можливі наслідки катастрофи на ЗАЕС, експерти відштовхувалися від наслідків аварії на ЧАЕС.

"На 4 реакторі (ЧАЕС – ред.) було близько 2000 паливних збірок. На ЗАЕС у 6 реакторах та у сховищі відпрацьованого палива знаходиться до 18000 паливних збірок (в 9-10 разів більше). Тоді допускаємо наслідки в 10 разів більш потужні, ніж у 1986", – йдеться в заяві заступниці міністра.

Вона уточнила, що площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км2, тобто це як 10 Чорнобильських зон відчуження. Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства.

"Площа потенційної забрудненої території – до 2 млн км2 (площа трьох Україн). Від вітру залежить ступінь зараження інших територій України та Європи, росії та білорусі", – пояснила Тарапакіна.

За її даними, кількість ліквідаторів ймовірної катастрофи на ЗАЕС може становити від 1 млн осіб. Кількість загиблих може сягнути десятків тисяч, залежно від поточної кількості людей на території області. А кількість евакуйованих/відселених осіб може скласти від 2 млн.

Окрім того, річка Дніпро буде забруднена на неосяжну кількість років.

Катастрофа може спричинити викид радіоактивного цезію-137 у кількостях, небезпечних для здоров'я людей, а також ґрунтів, водойм. Такий викид буде одноразовим, і те, куди він попрямує, залежатиме від метеорологічних умов.

Нагадаємо, російські окупанти замінували територію Запорізької АЕС. Якщо надійде наказ, готові її підірвати.

За даними фахівців, у разі аварії на ЗАЕС, наслідки загрожують усьому світу. Під радіоактивним ударом опиняться мільйони людей, країн, земель та вод.

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