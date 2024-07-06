Як американська ППО HAWK збиває в Україні російські ракети під час атаки (потужне відео)

У Повітряних силах показали, як американський комплекс ППО HAWK працює по російських ворожих цілях під час атаки по України.

Відео опублікував командувач Повітряних сил генерал-лейтенан Микола Олещук.

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Він зауважив, що наразі на озброєнні Повітряних Сил є різна техніка: радянські зенітні ракетні системи, ЗРК американських та європейських виробників.

"Їх ще доволі мало, аби повністю захистити наше небо від агресора, ми очікуємо від партнерів нових поставок комплексів, ракет, багатоцільових літаків. Наші люди швидко опановують іноземну техніку і роблять усе можливе, аби забезпечити максимальний результат. Ворог активно проводить повітряну розвідку, нарощує удари балістикою, запроваджує нові тактичні прийоми. Реагуємо, тримаємо удар, б’ємо у відповідь", - наголосив Олещук.

На відео показано, як українські воїни, працюючи на HAWK, захищають небо від російських цілей.

У Повітряних силах показали, як працює ППО HAWK по російських цілях

Нагадаємо, 6 липня під час тривоги пролунав вибух в Одесі.

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