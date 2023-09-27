Як американський стартап революціонізує оформлення довіреностей для українців

Війна змінила життя багатьох українців, які змушені були покинути рідні домівки в пошуках безпечного місця для себе й своїх близьких. Виїжджаючи поспіхом, більшість людей не мали часу для підготовки необхідних нотаріальних документів.

Водночас для тих, хто нині проживає в іншій країні, легалізація документів та їх якісний переклад іноземною мовою є як ніколи актуальними. Далі ми розглянемо, як американська компанія Wisenotary дає змогу оформлювати довіреності онлайн.

Як працює онлайн-нотаріус

Звернутися до нотаріусів платформи Wisenotary можна онлайн, без обов’язкової фізичної присутності, черг і багатьох тек з документами. Процес прийому заявок автоматизований і відбувається в кілька етапів:

Заповнити анкету з особистою інформацією. У ній слід вказати ім’я та прізвище англійською, email і номер телефону. Вказати поточну країну місцеперебування. Обрати, для якої країни потрібен документ, і власне тип документа. Заповнити інформацію про адресу проживання. В окремих полях заявки вказується точна адреса, місто, район, штат, індекс. Обрати спосіб доставки документа: email чи поштою по США, в Україну або іншу країну. Також вказуються терміни — звичайна доставка поштою чи термінова. Додатково заповнюються дані отримувача: ПІБ, номер телефону й адреса проживання. Підтвердити оформлення заявки і оплатити її у зручний спосіб.

Подати заявку можна 24/7, у будь-якій країні, не виходячи з дому. Більше жодних черг, записів, довгого очікування зустрічей. Оформити довіреності чи інші документи тепер можна онлайн з гарантією безпеки персональних даних.

Доступні нотаріальні послуги

Звернувшись до юристів Wisenotary через Telegram t.me/wisenotarybot або заповнивши заявку на сайті, ви отримуєте доступ до вагомого переліку нотаріальних послуг. Зокрема, ось що можуть зробити онлайн громадяни України:

оформити довіреність, заяву або дозвіл на виїзд дитини;

легалізувати свідоцтво про народження або шлюб;

проставити апостиль;

замовити консульську легалізацію документів;

отримати сертифікований переклад документів.

І це лише кілька послуг, які можна оформити онлайн. Також клієнтам онлайн-платформи доступні комплексні послуги. Наприклад, можна замовити переклад диплома про вищу освіту й легалізувати його відповідно до норм іноземної країни шляхом апостиля. Для цього не потрібно буде відвідувати консульство. Подати документи на оформлення і отримати їх нотаріально завіреними можна онлайн в будь-якій країні.

Як оформити довіреність через Telegram

Послуги нотаріуса Wisenotary доступні й користувачам Telegram. Скориставшись ботом, можна так само легко оформити довіреність, як і на офіційному сайті платформи. Функціонально ці формати ніяк не відрізняються, але зручність бота відчувається одразу.

Оформлення заявки через Телеграм відбувається за таким самим алгоритмом, що й на сайті: вказуються персональні дані та спосіб отримання необхідного документа. Нотаріуси Wisenotary також завжди готові відповісти на будь-які запитання, пов’язані з отриманням документів. Для цього в Telegram, крім бота, створено окремий чат.

Отже, використовуючи онлайн-платформу Wisenotary, громадяни України мають унікальну змогу оформити нотаріальні документи онлайн, не виходячи з дому. Жодної бюрократії та численних поїздок до консульства чи нотаріуса. Лише зручне подання заявки через інтернет і швидке отримання необхідних документів в обраному форматі.