Як антициклон вплине на погоду в Україні та коли очікується потепління: подробиці прогнозу

В Україні в неділю, 20 жовтня, очікується прохолодна погода. У більшості областей температура коливатиметься від +9 до +12 градусів. На сході країни буде найхолодніше — +6+9 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Західні області можуть розраховувати на найтеплішу погоду, з температурою +10+15 градусів. Вночі в Україні в більшості областей можливі заморозки.

Дощі можуть пройти в Криму, Запоріжжі, Луганщині та Донеччині, тоді як в інших регіонах опадів не прогнозується. У Києві в неділю також очікується суха погода з температурою вдень +10 градусів і нічними заморозками.

З понеділка в Україні очікується антициклон, який заблокує опади і сприятиме підвищенню температури з 21 жовтня. Очікуються сонячні дні та красиві ранкові тумани.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталія Птуха розповідала, коли до України повернеться тепло, та як довго ще цього чекати.

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