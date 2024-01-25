Як Арестович виїхав з України: відповідь скандального ексрадника ОП

Арестович похвалився, що у США він перебуває нібито як "незалежний експерт з питань України".
Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович зараз перебуває в Нью-Йорку (США).
Блогерка Анна Олицька запитувала ексрадника, як йому вдалося виїхати з України, адже чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон.
"З депутатських груп або Порошенка, або "Голосу", зараз не пригадую, направили до ДПСУ запитання: "Як виїхав Арестович?" Відповідь ДПСУ опублікували у соціальних мережах. Там було написано: "Державна таємниця", – намагався юлити Арестович.
Своєю чергою блогерка намагалась отримати правдиву відповідь: "Тобто пояснення не буде? Як волонтер, як політичний діяч чи з якоюсь місією? Чи як батько трьох дітей? Я ж знаю, що старшій доньці вже 19 років".
"Якось виїхав. Проблем не було на кордоні. Законно, звісно... Я приїхав на запрошення, не сам", – заявив Арестович.
Раніше Олексій Арестович пояснив, чому сказав свою фразу-мем про "два-три тижні".
Нагадаємо, що скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович після відходу з ОП з кожним місяцем ставав дедалі активніше критикувати чинну владу. Тепер разом із критикою української влади Арестович дедалі частіше робить проросійські заяви.
Читайте також: