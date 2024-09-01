Як впоратися зі стресом у дітей перед початком нового навчального року: рекомендації МОЗ

Навчальний рік в Україні стартує 2 вересня 2024 року. Повернення після канікул може бути стресовим для дітей. Щоб повернення до навчання пройшло спокійно, є кілька дієвих порад.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

Фізичне та психічне здоров'я дитини: поради батькам

Профілактичні обстеження: Регулярно проходьте медичні обстеження, включаючи аналізи крові та сечі, щоб виявити можливі проблеми до початку навчального року. Це допоможе запобігти серйозним проблемам зі здоров'ям.

Адаптація до навчання: Різке збільшення навантаження під час навчання може бути стресовим для дитини. Імунна система може бути вразливою через стрес, тому краще завчасно виявити вразливі місця.

Підтримка у перші дні: Дітям, особливо молодшого віку, може бути важко розлучатися з батьками після канікул. Психологиня Світлана Ройз радить залишати підтримувальні записки в рюкзаку дитини, щоб вона могла їх прочитати в моменти смутку або тривоги.

Емоційна підтримка: Під час адаптації до нового навчального року діти можуть виявляти свою тривогу через роздратування та агресію. Проявляйте терпіння та підтримку.

Дармовиси та іграшки: Для дітей підготуйте маленькі подарунки або іграшки, які допоможуть їм справлятися з хвилюванням.

Режим дня

Батькам важливо стежити за режимом дня дитини, щоб забезпечити якісний та безперервний сон. Для цього слід:

Вимикати екрани електроприладів (телефони, телевізори) за годину до сну.

Залучати дитину до розслаблюючих занять перед сном, таких як прослуховування заспокійливої музики або читання.

Лягати спати і прокидатися в один і той же час щодня.

Додати фізичну активність у повсякденний розклад, наприклад, ранкову руханку, прогулянки, танці чи біг.

Раціон харчування та безпека дитини

Харчування: Зосередьтеся на включенні до раціону сезонних фруктів і овочів, продуктів з високим вмістом клітковини та корисних жирів. Скоротіть споживання солодких продуктів і напоїв. Для забезпечення збалансованого харчування дотримуйтеся принципів "тарілки здорового харчування".

Безпека:

Ознайомте дитину з маршрутами до укриттів і проговоріть з нею, що робити в разі сирени: під час ходьби, їзди в транспорті або перебування вдома.

Визначте, як і коли дитина повинна виходити на зв'язок з вами.

Користування телефоном:

Переконайтеся, що на телефоні дитини є не тільки розважальний, але й корисний контент, наприклад, проєкт «Круті в укритті» від Фонду Східна Європа. Це може допомогти дитині розважитися та зберегти спокій під час тривоги.

Стосунки, толерантність та емоційна підтримка для дітей

Толерантне спілкування: Поясніть дитині, як коректно взаємодіяти з однокласниками, які мають інвалідність або труднощі в розвитку. Важливо навчити, що різність не є ознакою негативу. Проговоріть з дитиною про булінг, наведіть приклади, що робити, якщо вона чи хтось інший стане жертвою цькування.

Підтримка однокласників: Якщо в класі є дитина, яка пережила втрату близьких, підготуйте свою дитину до співчутливого спілкування. Про це розповіла психологиня Світлана Ройз. Якщо ваша родина пережила втрату, сповістіть про це вчителя – понад 200 тисяч педагогів пройшли навчання і можуть підтримати дитину. Також, якщо один з батьків служить у війську, можна підготувати для дитини подарунок або відеопривітання.

Навчання та емоції: Враховуйте, що після літніх канікул діти можуть відчувати "відкат" у знаннях, а стрес від війни може погіршити пам’ять. Онлайн навчання та нові програми можуть вплинути на рівень знань. Дайте дитині час на адаптацію і не перевантажувати її репетиторами. Зосередьтеся на якісному сні та режимі дня.

Емоційна адаптація: Після тривалого стресу діти можуть проявляти гіперактивність або загальмованість. Роздратування, агресія та надмірна активність є нормальними реакціями, які потрібно скеровувати. Діти можуть швидко втомлюватися, тому важливо робити паузи та пропонувати різні завдання. Пам'ятайте, що перевтома може виникати через навантаження контактами, і діти можуть бути дратівливими або плакати. Якщо дитина стає агресивною, це може бути проявом страху чи безсилля. Ігри та вправи для вгамування агресії можуть допомогти їй справитися з негативними емоціями.

Нагадаємо, кореспондентка ТСН Інна Боднар розповідала, як в Україні готуються до нового навчального року.

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