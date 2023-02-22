Як Байден їхав до Києва потягом і скільки годин провів у дорозі: в УЗ розкрили деталі (фото)

Президент США Джо Байден 20 лютого приїхав до Києва та залишив його поїздом "Укрзалізниці". Загалом американський президент провів у потязі близько 20 годин.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, інформує CNN.

За його словами, Байден провів в Україні 24 години, 20 з яких - на українській залізниці.

"Росіяни обіцяли взяти Київ. І на 362 день війни президент Байден з’являється в Києві і гуляє з моїм президентом Зеленським. Тож це справді історичні моменти. Ми були щасливі, привілей і честь бути офіційним перевізником президента Байдена, тому ми назвали наш поїзд Rail Force One", - сказав Камишін.

Він наголосив, що це була складна місія, яка складалася із тісної співпраці з посольством США в Україні, урядом США та Міністерством інфраструктури України. І додав, що для нього та для всієї команди "Укрзалізниці" було честю та привілеєм займатися цим візитом.

"Безпечно доставили президента США Джозефа Байдена до Києва і назад. Там, де Air Force One не літає, підхоплює Укрзалізниця. Train Force One – для лідерів, які мають сміливість боротися зі злом. Особисто", – написав Камишін у Телеграмі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 20 лютого завітав до України.

У Києві Байден зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. За словами глави держави, переговори з Байденом були дуже плідними, їхні результати відобразяться на полі бою.

Після цього американський лідер поїхав до Польщі.

У Варшаві Джо Байден заявив, що "Київ стоїть, і буде стояти". За його словами, "Україна ніколи не буде перемогою Росії". Байден запевнив, що "Росія заплатить ціну за свої злочини й ті, хто вчинив злочини, повинні бути покарані".

Головне з промови президента США у Варшаві 21 лютого, читайте тут.

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