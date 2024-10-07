Як без ТЦК самостійно обрати військову частину чи підрозділ — у Генштабі пояснили

Що відомо про призов без участі ТЦК та СП.

Від 1 жовтня, згідно зі змінами у постанові щодо порядку проведення призову, військовозобов'язані, які добровільно виявили бажання проходити службу, можуть самостійно обрати військову частину чи підрозділ, минаючи ТЦК (Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки).

Про це йшлося під час брифінгу щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, передає "Укрінформ".

Як сказав начальник головного управління персоналу Генштабу ЗСУ полковник Роман Горбач, кожний військовозобов'язаний-доброволець може обрати свою посаду під час співбесіди з командиром визначеної військової частини.

Як відбувається призов: співбесіда, визначення, ВЛК, наказ

За його словами, якщо громадянин успішно пройшов співбесіду з командиром військової частини, той самостійно скеровує його на військово-лікарську комісію. ВЛК можна пройти на вибір за місцем проживання, за місцем постановки на військовий облік або ж за місцем дислокації самої військової частини.

"Начальник ВЛК зобов'язаний прийняти громадянина за направленням командира військової частини і надати результати через ТЦК до керівництва військової частини. Ще раз повторюю, що громадянин до ТЦК не заходить, тільки на військово-лікарську комісію", — зазначив Горбач.

Після проходження ВЛК та опрацювання документів, командир військової частини видає наказ, і військовослужбовець зараховується до списків військової частини, де служитиме.

Зарахування на службу — що далі

Горбач також зауважив, що після зарахування на службу, відбувається розподілення майбутніх бійців на дві категорії за досвідом:

ті, хто має досвід проходження військової служби після 2014 року;

ті, які проходили цю службу до 2014 року або не проходили взагалі.

"Громадяни, що мають досвід служби, зараховуються командиром військової частини безпосередньо на посаду в основні підрозділи бригади або полку. Якщо ж громадянин має досвід до 2014-го року або не проходив службу, він зараховується на посаду в запасний підрозділ, так звану запасну роту бригади", — зазначили в Генштабі.

Як відбуватимуться навчання

Військовослужбовця, який був зарахований в склад резервної роти, командир частини протягом тижня зобов'язаний направити у відрядження до навчальної військової частини, де той отримає загальну військову базову, а, можливо, й фахову підготовку. Після завершення навчань і повернення до військової частини, командир бригади призначає бійця до складу основних підрозділів, де він буде безпосередньо виконувати свої обов'язки за посадою.

"Дана постанова повністю виключить всі маніпуляції з "крадіжкою" особового складу з навчальних центрів, вона повністю розставить всі пріоритети, покаже роботу кожної посадової особи в цьому процесі, і військовослужбовець не зможе потрапити до якоїсь іншої військової частини. Це дасть додатковий стимул громадянам звертатися до командування військових частини, яким надається перевага", — зазначив Горбач.

Нагадаємо, у ТЦК нагадали особливості перевірки військово-облікових документів. Так, чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані завжди мати при собі військово-обліковий документ в паперовій формі або військово-обліковий документ в електронному варіанті, разом з документом, що посвідчує особу.

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