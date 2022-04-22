Як безпечно користуватися телефоном в умовах окупації: корисні поради

Як правильно та безпечно користуватись телефоном в умовах окупації, щоб він не став причиною бід та нових звірств російських окупантів.

Українцям дали покрокову інструкцію користування мобільним телефоном.

Держспецзв'язку підготувало і оприлюднило рекомендації про те, як користуватися телефоном, якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих територіях:

1. Якщо ви потрапили в окупацію, знайдіть старий працездатний телефон, який ви можете віддати на вимогу окупантів. Заховайте телефон, яким ви плануєте користуватися, в сухе тепле місце.

2. Заряджайте телефон за кожної можливості. Тримайте зарядженими павербанки. Увімкніть режим максимальної економії енергії або просто режим енергозбереження.

3. Завантажте файли та сторінки з контентом, який потрібен для виживання, у пам'ять смартфону. Видаліть із пам’яті смартфону весь контент, який може нашкодити вам у разі затримання окупантами: фото, відео, листування, завантажені файли.

4. Ворог відслідковує дії в мережі операторів мобільного зв'язку за допомогою технічних засобів розвідки. Свої повідомлення про пересування російських військ або звірства відразу видаляйте із телефону. У разі небезпеки видаляйте одразу чат, а не окремі повідомлення. Користуйтесь секретними чатами та надсилайте повідомлення, які зникають за визначений час. Фотографуйте через месенджери, не зберігайте цих світлин на телефоні.

5. Використовуйте вбудовані засоби блокування телефону для ускладнення доступу сторонніх осіб до ваших даних (пароль, графічний пароль, відбиток пальця).

6. Установіть застосунки "Повітряна тривога" та "Перша допомога". Завантажте контент із них для офлайндоступу.

7. Не поширюйте інформації з неофіційних джерел.

8. Для абонентів "Київстар" отримуйте дані про місцеперебування рідних, або передавайте свої за допомогою застосунку StarFind. Також є вебверсія.

9. Збережіть на пристрої, а також на "хмарі" копії документів (свої та рідних), зберігайте їх у секретних папках та альбомах.

Також корисно заздалегідь встановити кілька застосунків:

"Повітряна тривога" - Android, iOS;

TacticMedAid - Android, iOS;

"Перша допомога" - Android, iOS;

StarFind.

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