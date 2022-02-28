"Якби ж ви знали...": Арестович про знищення військової техніки окупантів

"Якби ж ви знали...": Арестович про знищення військової техніки окупантів

ЗСУ активно нищать техніку окупантів.

В Офісі президента України розповіли про ситуацію на під'їздах від Києва до Житомира.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

"Боже мій, знали б ви, як ми їх метелимо зранку під Києвом. За підтвердженими оцінками, до 14.00 знищено та пошкоджено понад 200 одиниць різної техніки на напрямках Ірпінь – Житомирська траса", - розповів Арестович.

За 2 години до цього він говорив про знищені 20 одиниць техніки окупантів.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: