Як більшовики перед Голодомором: окупанти вивозять викрадене в українських фермерів зерно

Як більшовики перед Голодомором: окупанти вивозять викрадене в українських фермерів зерно

Російські окупанти намагаються спричинити продовольчу кризу в південних регіонах України.

Загарбники викрадають в українських фермерів зерно та вивозять його до окупованого Криму.

Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО з посиланням на уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.

Зокрема, окупанти пограбували Новоолексіївський елеватор і вивезли зерно до окупованого Криму. Підтвердженням цьому можуть слугувати повідомлення жителів Севастополя щодо того, що кілька днів тому запрацював морський термінал з перевалки зерна, запасів якого в Криму просто не існує.

Водночас, росіяни дозволили фермерам Херсонщини сіяти виключно зерно та соняшник, і лише якщо останні погодяться безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю окупантам. Більшість фермерів відмовляється від такої співпраці.

"Не хочеться проводити паралелі, але майже так само чинили в Україні більшовики", - зазначають у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, що росіяни на окупованих територіях Луганщини примушують фермерів розпочати посівну.

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