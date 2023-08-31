Як богатир: у Рівному у родині військового народився малюк з рекордною вагою

За словами лікарів пологового, дитина з такою вагою – одна із найбільших, які народжувались в Україні.

У пологовому в Рівному народився хлопчик з вагою понад шість кілограмів. За словами лікарів, малюк став одним із найбільших не лише для області, а й для всієї України,

Про це передає "Суспільне".

Хлопчик вагою 6 330 грамів та зростом 65 сантиметрів народився шляхом кесаревого розтину. За словами медиків, мама та дитина почуваються добре.

Це другий син у подружжя Ангеліни та військовослужбовця Дмитра. Його вирішили назвати Остапом.

Богдану, старшому сину Ангеліни і Дмитра, чотири роки. Він народився з вагою понад чотири кілограми.

36-річний тато Дмитро – військовослужбовець, родом з Полтави. Чоловік пішов на війну в 2017 році. Мама Ангеліна – з Рівненщини. У шлюбі вони шість років.

Ангеліна й Дмитро з Рівного разом з новонародженим сином Остапом / Фото: Суспільне

"Я думаю, що все-таки спадковість, бо й ми були немаленькі. Я – 4 500, чоловік народилася з вагою чотири кілограми, його батько – 5 500", – зауважила Ангеліна.

За словами головної лікарки пологовому, за 32 роки існування медзакладу, дитина з вагою понад шість кілограмів народилася у них вперше.

"Ми вважаємо, на сьогодні, з того, що ми моніторимо, що дитинка понад шість кілограмів в цьому році в Україні ще не народжувалась. Тому ми претендуємо бути пологовим будинком, де в цьому році народилось найбільше дитятко", – каже головна лікарка пологового будинку Світлана Муравська.

У медзакладі додали, що дитина з такою вагою – одна із найбільших, які народжувались в Україні. Проте показник у 6,3 кг не є абсолютним рекордом в Україні. Наприклад, у 2014 році на Тернопільщині народився хлопчик з вагою 6,8 кг.

Раніше ми писали, що вагітну доправили до лікарні Дніпра саме тоді, коли з передової туди потрапив її чоловік.

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