Як бомбери доставляли новорічні подарунки побратимам в окопи: потужне відео

31 грудня, в останній день нелегкого 2024 року, команда Ukrainian Witness відправилась на Покровський напрямок, щоб привітати й підтримати наших хлопців, які кожен день стримують та відбивають наступ ворожої армії.

У новорічному відео проєкту "Український свідок" журналістка Маргарита Потапова з’ясувала, чим в новорічну ніч будуть пригощати військових на нулі, як їм будуть доставляти святкові страви і який настрій у наших захисників.

На YouTube-каналі Ukrainian Witness дивіться відео: Новый год в ПОКРОВСКЕ! Заехали к 25 БРИГАДЕ. Подарки для ДЕСАНТНИКОВ. Итоги ГОДА на НУЛЕ

Презенти для найкращих

Разом з кухарем 25-ї ОПДБр, Олександром "Круїзом", було приготовано гостину із сенсом — тематичну для шахтарського краю пасту карбонару, улюблену страву італійських шахтарів.

"Зазвичай для карбонари беруть панчету, але ми будемо використовувати те, що нам видають — підкопчене салко. Воно теж буде непогано, бо кулінарія — це не математика, може бути по-різному", — пояснює "Круїз".

Як бомбери доставляли новорічні подарунки побратимам в окопи:

Кухар, як майстерний кулінарний блогер, в подробицях ділиться своїм рецептом так, що будь-хто зможе приготувати пасту карбонару у себе вдома і скуштувати те, чим частують хлопців на нулі.

Коли страва і подарунки вже запаковані, "Фронтове глово", — славнозвісні могутні дрони "Вампіри", — доставляють ще гарячу карбонару військовим до окопів, адже будь-яке пересування транспортом на тих позиціях дуже ризиковане. Доставку здійснює екіпаж "Рембо", який поставив в цьому році рекорд серед всіх бригад — за 18 годин безперервно зробив 35 вильотів ударних дронів.

Як бомбери доставляли новорічні подарунки побратимам в окопи:

Погода гарна й дронщики працюють в новорічну ніч нон-стоп.

"Ми створені, щоб допомогти передньому краю. Важливо їх забезпечити. Вони стоять там, щоб сюди ніхто не пройшов, а ми маємо їх всім забезпечити для цього. Думаю, їм приємно буде", — говорить Богдан "Рембо", командир екіпажу та пілот ударного бомбера.

Тим часом перший смачний пакуночок вже на місці призначення.

Як бомбери доставляли новорічні подарунки побратимам в окопи:

"Хочеться, щоб у наступному році у нас було якмога менше втрат. Щоб ракет на нас менше падало. І в цілому, щоб всі були живі-здорові... а фронт рухається до мого дому все швидше і швидше", — каже "Рембо".

Дім Богдана на Дніпропетровщині, саме до неї підступають все ближче російські війська з Покровського напрямку. Також Богдан ділиться тим, що сам був в піхоті, і в ті часи їм ще не доставляли все необхідне бомберами. Він підкреслив, що такі пакуночки, особливо у новорічну ніч, дуже важливі для хлопців і серйозно їх підтримують. Тим часом другий пакунок доставляється бійцю прямо в руки.

"Поганий був рік. Тому що приходиться відступати. І багато побратимів втратили. Я не знаю, як можна святкувати, коли більшість близьких людей знаходяться тут. Тому єдине, що у нас було святкове — це новорічні презенти для хлопців", — підбиває підсумки 2024 року Денис "Атлас", другий пілот ударного бомбера.

Нагадаємо, російські окупанти активно приймають привітання з Новим роком від українських захисників. Це робота Сил оборони ОТУ "Луганськ".

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