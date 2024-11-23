Як буде проходити оцінка інвалідності за новими правилами: всі деталі

Якщо ви не встигли пройти повторний огляд, є важливі терміни, які не можна пропустити. Зокрема, чоловіки 25-60 років із групами 2 та 3 повинні пройти оцінювання до 1 листопада 2025 року. Дізнайтесь, які категорії звільнені від огляду.

Про це розповіло МОЗ.

Повторний огляд для осіб з інвалідністю: основні моменти, які потрібно знати

Статус інвалідності, засвідчений документами МСЕК, залишається чинним, і всі надані пільги, виплати, відстрочки та соціальні послуги продовжують діяти. Якщо інвалідність надана на все життя, повторне оцінювання не потрібно.

Для кого потрібен повторний огляд

Якщо ваш повторний огляд мав відбутися у першій половині 2025 року, термін буде автоматично продовжений на 6 місяців, до 30 червня 2025 року, у зв’язку з впровадженням оцінювання повсякденного функціонування.

Особи, які пропустили огляд з поважних причин, мають пройти повторне оцінювання до наступних термінів:

До 1 листопада 2025 року – для чоловіків віком 25-60 років з 2-ю або 3-ю групою інвалідності.

До 1 квітня 2026 року – для всіх інших категорій осіб.

Хто не має проходити повторне оцінювання

Особи з пожиттєвим статусом інвалідності.

Особи з важкими порушеннями здоров’я, такими як онкологія, повна сліпота, втрата кінцівок тощо.

Особи, які знаходяться в зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

Військовослужбовці та працівники правоохоронних органів, які перебувають на службі, до завершення служби.

Як буде здійснюватися оцінювання

Оцінювання буде проводитись експертною командою в лікарнях, замість МСЕК.

Лікуючий лікар сформує електронне направлення та справу для експертної команди в електронній системі.

Оцінювання відбуватиметься за новими правилами, що включають використання електронних документів, зручні місця для проведення оцінювання та спрощення бюрократичних процедур.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК. Раніше він заявив, що корупція у МСЕК – це внутрішній ворог України. Сьогодні президент Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК.

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