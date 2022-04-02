Як будуть гарантувати банківські депозити в Україні в період дії воєнного стану / pixabay.com

Як будуть гарантувати банківські депозити в Україні в період дії воєнного стану

Як будуть гарантувати банківські депозити в Україні в період дії воєнного стану

1 квітня 2022 року Верховною Радою України було ухвалено 100% гарантування банківських депозитів під час воєнного стану. Після його закінчення гарантія за вкладами від держави буде становити 600 тисяч гривень. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

На пленарному засіданні в п'ятницю, 1 квітня 2022 року, Верховна Рада 298 голосами "за" ухвалила Законопроєкт №5542-1. Ввести повну гарантію за банківськими депозитами президент України Володимир Зеленський запропонував ще в березні 2022 року. Фонд гарантування вкладів фізосіб та Національний банк підтримали цю ініціативу з умовою, що 100% гарантія буде надаватися лише в період дії воєнного стану.

На які гарантії можуть розраховувати українці за новим документом:

вкладник гарантовано отримає 100% депозиту , якро протягом війни та трьох місяців після її закінчення банк закриється;

, якро протягом війни та трьох місяців після її закінчення банк закриється; коли після закінчення війни пройде більше 3 місяців, гарантований розмір вкладу буде збільшений до 600 тисяч гривень (до цього було 200 тисяч гривень).

Регулятори наголосили, що 100%-ва гарантія за банківськими депозитами для фізичних осіб під час воєнного стану допоможе українцям відчувати більше впевненності в своїх заощадженнях. Адже наразі держава гарантує кожному громадянину повернення вкладених коштів у повному обсязі. Також таке рішення можна назвати додатковим механізмом підтримування банків.

Згідно з новим Законопроєктом Ощадбанк приєднається до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а тому після війни 100%-ва гарантія за банківськими депозитами в цьому банку буде скасована. Нагадаємо, що досі Ощадбанк був єдиним банком України, в якому держава гарантувала повне повернення вкладу незалежно від суми.