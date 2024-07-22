Як будуть карати чоловіків за кордоном за неоновлення даних: пояснення фахівця

Військовозобов'язані громадяни України, які мешкають за кордоном, також повинні оновити свої дані у ТЦК та СП через дипломатичні установи України. За неоновлення даних загрожують штрафи.

Про це повідомив адвокат Сергій Савинський у коментарі "РБК.Україні".

Чоловіки за кордоном оновити дані

Також українці, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на термін понад три місяців, зобов’язані від 18 травня протягом 30 днів стати на військовий облік. Також стати на облік повинні хлопці, яким виповнилося 17 років\.

"Якщо чоловік не став на військовий облік і не оновив свої дані, то його можуть притягти до адміністративної відповідальності, яка передбачає накладання штрафу у розмірі 17 - 25,5 тис. грн", - говорить юрист.

Адвокат пояснює, якщо ці особи не оскаржать постанову про притягнення до адміністративної відповідальності і не сплатять штраф, то щодо них буде відкрите виконавче провадження. Тоді буде стягнуто відповідну суму в розмірі накладеного штрафу за рахунок коштів, рухомого та нерухомого майна.

Як оновити дані за кордоном

Українці мають змогу передати свої дані через офіційну електронну адресу або телефони ТЦК та СП, а також через закордонні дипломатичні установи.

"Разом із заявою про взяття на облік потрібно подати відповідні відомості (ІПН, адреса місця проживання, адреса електронної пошти та контактний номер телефону) та копії першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон", - пояснює Савинський.

Заява подають особисто разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон, або засобами поштового зв’язку разом з копією першої сторінки закордонного паспорту. Тоді дипустанова надсилає заяву з визначеними документами відповідному ТЦК та СП на його адресу електронної пошти, яка розміщена на його офіційному веб-сайті, у семиденний строк.

Нагадаємо, неоновлення даних українців за кордоном може обернутися адміністративними штрафами. Втім, реалізувати це буде важче, ніж в країні. У Міноборони зауважують, що наразі немає єдиного інструменту, який дозволив би це зробити.

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