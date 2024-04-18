Як було завдано удару по окупантах в Джанкої: відео Генштабу ЗСУ

На військовому аеродромі окупантів знищено або критично пошкоджено низку об'єктів.

У ніч проти 17 квітня Сили оборони України завдали ракетного удару та уразили визначені російські військові цілі на території тимчасово окупованого Криму.

У Генштабі ЗСУ опублікували відео цієї атаки, внаслідок якої на військовому аеродромі міста Джанкой знищено або критично пошкоджено низку ворожих об'єктів.

За інформацією українських військових, цим ударом було "відмінусовано" 4 пускових установки С-400, 1 пункт управління засобами ППО, 3 РЛС, а також апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

Кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує.

“Це завдало ворожим військам неочікуваних ними втрат в озброєнні та військовій техніці, бойовий потенціал окупантів чутливо понизився. Далі буде...” — пообіцяли в Генштабі ЗСУ.

У Генштабі показали, як було завдано удару по окупантах в Джанкої

Нагадаємо, на території окупованого Криму в ніч проти 17 квітня пролунала серія потужних вибухів. "Спекотно" було, зокрема, у Джанкої, де моніторингові канали зафіксували шість осередків вогню на російському військовому аеродромі та поряд з ним.

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